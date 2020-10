Creare una rendita passiva significa riuscire ad avere un flusso di reddito. Che è in genere costante e noto a priori. Ma cos’è la rendita passiva e come crearla velocemente per fare soldi?

Una cosa c’è da dire su cos’è la rendita passiva e come crearla velocemente per fare soldi. Ed è quella per cui i modi per crearla sono tanti rispetto al passato. E questo anche grazie ad Internet.

Cos’è la rendita passiva e come crearla velocemente online ed anche offline

Per creare una rendita passiva velocemente di norma la strada è solo una. Ed è quella di avere a disposizione un capitale iniziale, oppure essere proprietari di immobili. Nel primo caso il capitale può essere investito in titoli azionari che pagano buone cedole. Ed in tal caso la rendita passiva sarà rappresentata dal flusso periodico dei dividendi.

Nel secondo caso gli immobili possono essere messi a reddito con l’affitto a privati, ad aziende oppure ai liberi professionisti. E nella fattispecie la rendita passiva sarà rappresentata da un flusso di denaro noto a priori, quello relativo proprio ai pagamenti dei canoni di locazione.

Rendite passive senza capitale iniziale? Sfrutta sempre al meglio il tuo ingegno

Le rendite passive si possono inoltre creare e generare. Anche velocemente facendo tesoro e monetizzando cosa? Le proprie passioni ed il proprio ingegno. Per esempio pubblicando libri ed e-book. Al giorno d’oggi, grazie proprio ad Internet, l’auto-pubblicazione costa poco o nulla. Con la possibilità di poter guadagnare cifre rilevanti se il libro o l’e-book avrà successo.

Quanto detto per libri e per e-book vale pure per qualsiasi altra opera dell’ingegno, dalle app per cellulari ai videogiochi. E passando, per esempio, per la creazione di un sito, oppure di un blog di successo.

Pure creare e brevettare una nuova tecnologia può generare rendite passive. Anzi, spesso è possibile pure arricchirsi. Per definizione una rendita passiva è tale se il flusso di entrate è automatico. Ed il tutto avviene non solo senza investire tempo, ma pure senza che si debbano poi correre troppi rischi.