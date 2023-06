Come risparmiare fino al 50% anche sui prodotti di marca grazie a questo segreto che a molti sfugge

La maggior parte delle persone che fanno la spesa sono alla caccia dei prodotti a sconto. Eppure a molti sfugge la possibilità di acquistare prodotti anche di marca, con una riduzione di prezzo che può arrivare anche al 50%.

Risparmiare sulla spesa è un’arte e a causa della lievitazione dei prezzi, un numero crescente di italiani la mette in pratica. Offerte, buoni sconti, prodotti private label, ecc. sono molti i modi che gli italiani adottano per risparmiare sul carrello della spesa. Ma c’è un modo che a molti sfugge e che permette di ottenere forti riduzioni di prezzo su prodotti, anche di marca, che hanno una particolare caratteristica. Scopriamo quali sono questi prodotti

Come risparmiare fino al 50% con i prodotti in scadenza

I prodotti in scadenza sono quegli beni che hanno una data di scadenza o di consumo vicina. Questi prodotti rischiano di essere gettati via se non venduti o consumati in tempo. Si tratta di prodotti ancora buoni e sicuri, che possono essere acquistati a prezzi molto vantaggiosi rispetto al loro valore originale.

Spesso si tratta di generi alimentari con scadenza ravvicinata. Questi sono prodotti vicino alla scadenza e non potranno essere venduti dopo la scadenza sull’etichetta, anche se mantengono inalterata la loro qualità. Così la grande distribuzione a volte può decidere di mettere in vendita questi prodotti a prezzi ridotti, per evitare che vengano gettati via.

Altri prodotti possono essere oggetto di vendita con un forte sconto

Altre situazioni possono spingere a vendere prodotti, non solo alimentari, con un forte sconto. Per esempio possono essere oggetto di sconto i prodotti imperfetti, con difetti di confezionamento, packaging obsoleto o grafiche non più in produzione. Beni di fine stock in surplus, perché prodotti in più dal produttore e mai venduti o beni in fine stock, quindi in esaurimento, che non verranno più prodotti.

A chi non è mai capitato di entrare in un negozio di abbigliamento e trovare dei capi a un prezzo vicino a un decimo del suo prezzo inziale. Oppure entrare in un negozio di casalinghi, o di altri articoli e trovare prodotti con uno sconto anche del 90%. In genere quei beni sono gli ultimi prodotti di un lotto e il venditore pur di liberarsene magari li vende al prezzo di costo o anche sotto costo.

Perché conviene quasi sempre comprarli

Comprare prodotti in scadenza è una buona abitudine per diversi motivi. Anzitutto fa risparmiare sulla spesa. Acquistando prodotti in scadenza si possono ottenere sconti fino al 50% sul prezzo originale, con un notevole risparmio sul budget mensile. Ma questo non è l’unico motivo. Acquistare beni in scadenza, in genere quelli alimentari, aiuta a ridurre lo spreco.

Ogni anno in Italia si spreca circa un quinto del cibo prodotto, con un impatto negativo sull’ambiente e sull’economia. Acquistando prodotti in scadenza si contribuisce a dare una seconda vita al cibo e a evitare che finisca nella spazzatura. Inoltre aiuta a sostenere i produttori locali perché molti dei prodotti in scadenza provengono da piccoli e medi produttori italiani. Acquistando i loro prodotti si sostiene il loro lavoro e si valorizza il territorio.

Dove trovare prodotti in scadenza a sconto

Abbiamo scoperto come risparmiare fino al 50% con i prodotti in scadenza, ma dove comprarli? Esistono diversi modi per trovare e acquistare beni alimentari in scadenza a sconto. Molti supermercati offrono la possibilità di acquistare questi prodotti con sconti fino al 50%, soprattutto formaggi, latticini, pesce, salumi e scatolame. Basta cercare le aree dedicate nei punti vendita o fare attenzione alle etichette.

Diversi siti web che si occupano di vendere online prodotti in scadenza, imperfetti o fine stock, con consegna a domicilio o ritiro presso i partner. Anche delle app permettono di acquistare online o prenotare presso i negozi dei pacchi contenenti prodotti in scadenza o invenduti, a prezzi molto convenienti.

Acquistare prodotti in scadenza è uno dei tanti modi di risparmiare denaro facendo la spesa. Seguendo questo e altri suggerimenti si può arrivare a risparmiare fino a 3.000 euro all’anno.