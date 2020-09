Scopri il trucco per far felici tutti in casa! C’è un solo modo garantito per far tornare il sorriso a tutti in casa, arrivare con un nuovo animale domestico! Si sa che il cane è il migliore amico dell’uomo ma in molti, soprattutto d’estate lo abbandonano per mancanza ti tempo o possibilità di prendersene cura.

Ecco perché la cosa migliore da fare è adottarne uno in canile. Scopri come far felici tutti in casa!

Scegliere di accogliere in casa un cane del canile è un gesto di immensa generosità.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

In Italia, diminuiscono di giorno in giorno le adozioni e gli animali randagi. Specialmente al Sud dove costituiscono un serio problema. La LAV (Lega Antivivisezione) aveva tracciato una mappa sulla situazione nel Belpaese, scoprendo che nel 2017 sono stati adottati ben 3.704 cani in meno rispetto all’anno precedente.

Risulta quindi necessario, se si hanno tempo, pazienza e tutti i requisiti necessari, accogliere un animale domestico dai rifugi o dai canili. Vediamo perché.

Perché adottare dal canile?

Milioni di cani nei canili, nei rifugi e in affidamento aspettano solo di trovare una casa. Di razza. Meticci. Grandi. Enormi. Piccoli. Sono tutti in attesa di qualcuno che li adotti.

Il canile non è posto per loro. Ogni cane desidera essere coccolato e avere un famiglia che si prenda cura di lui.

Anche se potete permettervi di acquistare un cucciolo da un allevatore responsabile, dovreste considerare anche un canile o un rifugio, se state cercando un cane a cui offrire una casa e una famiglia.

Scopri il trucco per far felici tutti in casa, adotta un animale!

La ragione più importante però è che salverete una vita. E darete un ambiente sicuro e pieno d’amore ad un cane che ne ha davvero bisogno. Quando si adotta un cane adulto, non si rischiano sorprese riguardo alla taglia, all’aspetto, al tipo di pelo come può invece capitare con un cucciolo. Canili e gruppi di soccorso spesso includono nelle spese di adozione le vaccinazioni, l’impianto di microchip e la sterilizzazione. I cani nei rifugi o in stallo molto spesso sono già abituati a vivere in casa e hanno ricevuto un addestramento comportamentale di base. Se evitate i negozi di animali o gli allevatori di fortuna senza scrupoli, aiuterete a ridurre la sovrappopolazione di animali randagi. Libererete anche un posto per un altro senzatetto al canile o nell’organizzazione di soccorso.

Se queste ragioni non vi bastano, pensate a quanto sarà bello tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro e trovare il vostro fedele amico peloso ad accogliervi festante!