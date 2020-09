La tisana profumata che ti sognerai di notte.

Il rosmarino è un’erba sempreverde profumata originaria del Mediterraneo con cui fare la tisana profumata che ti sognerai di notte. È usato come condimento culinario, per creare profumi per il corpo e per i suoi potenziali benefici per la salute. Usarlo in cucina è un buon modo di sposare il gusto con la salute!

Un pianta che tutti dovremmo avere

Il rosmarino è una delle specie economicamente più importanti della famiglia delle Lamiaceae. Originaria dalle regioni della fascia mediterranea, la pianta è ampiamente distribuita in tutto il mondo principalmente a causa dei suoi usi culinari, medicinali e commerciali. Il rosmarino, tra le sue numerose proprietà, può ridurre i livelli di cortisolo, un ormone il cui aumento può sopprimere il sistema immunitario, contribuire all’insonnia e causare sbalzi d’umore, tra gli altri potenziali problemi.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

La tisana profumata che ti sognerai di notte

Il tè al rosmarino è naturalmente privo di caffeina e può essere consumato durante tutto l’arco della giornata. Berlo, può aiutare a migliorare i processi digestivi dopo un pasto particolarmente abbondante. Grazie alle sue proprietà antispasmodiche, aiuta a ridurre gas e gonfiore.

Questa tisana supporta anche batteri intestinali sani e migliora l’assorbimento dei nutrienti. Il tè al rosmarino contiene anche acido carnosico, un composto che aiuta a bilanciare la microflora e i batteri buoni nell’intestino.

Avere un microbioma intestinale sano significa aiutare il corpo a respingere le infezioni più facilmente e favorire i processi metabolici a carico dei grassi. Questo tipo di infuso è ricco di antiossidanti (polifenoli e flavonoidi) che aiutano a migliorare la salute generale e prevenire i danni causati dai radicali liberi.

Infuso al rosmarino, come prepararlo

Ti servirà del rosmarino essicato, sia foglie che steli e rami, acqua bollente e un po’ di miele a piacere.

Portiamo l’acqua ad ebollizione, spegniamo e versiamo il rosmarino, coprendo subito il bollitore per evitare la dispersione degli olii essenziali. Teniamo in infusione per 7-9 minuti, infine filtriamo e dolcifichiamo. Beviamo la tisana quando è ancora calda.