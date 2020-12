Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I portafogli di cittadini e imprese si svuotano completamente a dicembre. Tra regali e tasse il conto in banca subisce una riduzione consistente. A conti fatti, gli italiani dovranno sborsare 22 miliardi di euro. Stiamo parlando solo di quanto dare allo Stato. Infatti, entro il 16 dicembre, saremo schiacciati dalla tassa con le sembianze da patrimoniale: la cosiddetta IMU.

Pagare il saldo IMU

Infatti per questa data i proprietari di seconde case devono mettere mano alla tasca per regolare il saldo. Purtroppo, devono pagare tutti i cittadini, non c’è stato nessun rinvio. Nonostante i tempi che corrono per colpa del coronavirus, lo Stato, in questa direzione, non ha fatto sconti. L’IMU è una tassa che finisce per gran parte nelle casse dei Comuni. Quest’ultimi, già lamentano, poche risorse, perciò, sarebbe impossibile eliminarla del tutto.

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

La patrimoniale mascherata

Intanto, però, chi ha una casa, oltre a quella dove abita, si ritrova a pagare una patrimoniale mascherata. A questo si aggiunge la beffa. Molti proprietari hanno immobili sfitti, inagibili, c’è chi non riceve il canone da mesi. Allo Stato tutte queste anomalie non interessano: il proprietario deve comunque pagare senza fiatare nonostante non percepisca soldi in più.

Una volta il mercato delle seconde case era florido. Oggi con i venti di crisi che soffiano, la situazione è ben diversa. Infatti affittare diventa arduo per tutti per svariati motivi. I proprietari delle seconde case sono abbandonati al proprio destino.

Il Governo latita

Il Governo non ha mosso un dito per venire incontro alle esigenze di questa platea. La seconda ondata di contagi e restrizioni ha penalizzato ulteriormente il mercato immobiliare di immobili ad uso investimento e case vacanza. Oggi si parla tanto di bloccare gli spostamenti per le vacanze.

Il proprietario di una seconda casa non potrebbe usufruire del proprio bene ma deve comunque pagare l’IMU. Tutti si chiedono con quali soldi? Allo Stato questo non interessa. Ecco perché molti italiani sono schiacciati dalla tassa con le sembianze da patrimoniale.