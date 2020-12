Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Del pollo non si butta via niente, come per il maiale. In tutta Italia esistono svariate ricette per utilizzare tutte le carni e gli organi del pollo, dalla cresta alle zampe.

I crostini di fegato di pollo, un antipasto sfizioso per le feste, sono uno di quegli antipasti che richiedono poco tempo di preparazione e con cui si fa sempre bella figura.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

Magia di Stelle Premium: dai un tocco di magia alla tua casa Scopri ora l'offerta

Sono di facile preparazione e si ottiene un grande effetto tra gli invitati.

Vediamo come realizzare i crostini di fegato di pollo.

Ingredienti

300 gr di fegato di pollo;

1 cipolla dorata;

1\2 bicchiere di vino bianco;

2 filetti di acciughe sotto sale;

3 foglie di salvia;

olio d’oliva qb;

10 capperi;

burro qb;

fette di pane (due a testa a seconda degli ospiti).

Crostini di fegato di pollo, un antipasto sfizioso per le feste

Prendere una padella e mettervi la cipolla dorata tagliata a listarelle con un po’ di olio o di burro, a gusto personale.

Aggiungere quindi le foglie di salvia e i fegatini di pollo tagliati a pezzettini. Far rosolare il tutto, sfumare con il vino e far evaporare il tutto. Aggiungere quindi i filetti d’acciuga, i capperi e far cuocere per un altro paio di minuti.

Mescolare bene per evitare che la carne si attacchi alla padella e aggiungere il sale. Se dovesse asciugarsi troppo, aggiungere un bicchiere d’acqua.

Quando saranno cotti, prenderli e metterli nel mixer con una noce di burro. Frullare il tutto con il mixer per ottenere un composto omogeneo e regolare con il sale.

Prendere il pane, tostarlo in padella e spalmarvi sopra il paté ottenuto. Cuocere il pane finché non è tostato perfettamente.

I nostri crostini di fegato di pollo sono dunque pronti per essere serviti come antipasto. Si consiglia un buon rosso d’accompagnamento per gustare al meglio questo antipasto goloso e di facile preparazione.