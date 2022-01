La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa. Molto utile specialmente se si è una famiglia numerosa, chi è da solo spesso preferisce farne a meno.

Durante questi giorni di festa, in cui in molti avranno invitato amici e parenti a casa, la lavastoviglie si è trasformata in una grande alleata.

Tuttavia anche questo elettrodomestico ha bisogno di manutenzione per riuscire a dare il meglio di sé. Le attenzioni possono partire dall’utilizzo corretto del detersivo alla pulizia accurata del filtro.

Una lavastoviglie trascurata, infatti, non riuscirà a pulire al meglio piatti, pentole e bicchieri sui quali rimarranno fastidiosi aloni.

Ma la lavastoviglie potrebbe presentare anche altri problemi legati alla perdita di acqua. Potrebbe essere collegato ad un problema facilmente risolvibile o a qualcosa di più grave.

In questo secondo caso il consiglio è quello di chiamare un tecnico che saprà individuare il problema e risolverlo.

Non solo piatti e bicchieri puliti ecco cosa fare quando la lavastoviglie perde acqua sfruttando intelligenza e astuzia

Prima di andare ad individuare le cause più frequenti che portano la lavastoviglie a perdere acqua è necessario capire in che modo lo fa.

Potrebbe perdere l’acqua da spenta oppure mentre è in funzione, le cause saranno nettamente differenti.

Nel caso in cui l’acqua fuoriesca durante il lavaggio la motivazione potrebbe essere legata all’eccessiva usura della guarnizione dello sportello.

Il ruolo svolto dalla guarnizione è quello di evitare le perdite di acqua della lavastoviglie ma se si tratta di un elettrodomestico datato potrebbe essere rovinata.

Per cambiare la guarnizione sarà necessario chiamare degli esperti dal momento che non su tutti i modelli è possibile questa operazione.

In alcuni casi si dovrà sostituire l’intero portellone della lavastoviglie. Tuttavia se la nostra lavatrice è un modello che prevede la sostituzione della guarnizione potremmo provare con il fai da te.

Stacchiamo la spina, armiamoci di silicone, un cacciavite e uno straccio prima di procedere nelle operazioni. Cercando di non rovinare l’acciaio aiutiamoci con un cacciavite per rimuovere la guarnizione usurata. In seguito attaccare con il silicone la nuova guarnizione e utilizzare normalmente la lavatrice. Ecco perché non solo piatti e bicchieri puliti ecco cosa fare quando la lavastoviglie perde acqua sfruttando intelligenza e astuzia.

Detersivo

Un’altra causa della perdita di acqua durante il lavaggio potrebbe essere legata all’uso scorretto del detersivo. Infatti, l’utilizzo eccessivo di detersivo favorirà la perdita di acqua. Per verificare se è questo il motivo si potrà provare ad effettuare un lavaggio senza stoviglie e senza detersivo. Se il problema persiste il motivo sarà un altro. Oltre al detersivo anche un utilizzo eccessivo di brillantante potrebbe provocare questo problema a causa della schiuma prodotta.

Da spenta

La lavastoviglie potrebbe perdere anche da spenta a causa di ingorghi all’interno dei tubi, specialmente se usurati.

In questo caso si consiglia di consultare i tecnici esperti che potranno procedere alla sostituzione del tubo usurato.