Tra poco il Green Pass diventerà il nuovo documento da esibire per fare quasi tutto. Questo significa che è necessario averlo sempre con sé. Quindi scarichiamo il Green Pass sul portafogli digitale e viviamo la vita con un click senza troppi problemi. Ma perché problemi?

Molte persone, soprattutto quelle poco digitali, hanno deciso di stampare la propria certificazione verde. Altre invece decidono di tenerla sull’app IO, altre ancora invece fanno il famoso screenshot e tengono il QR code nella galleria. Esiste un modo molto più pratico e veloce per fare tutto.

Scarichiamo il Green Pass sul portafogli digitale e viviamo la vita con un click

Immaginiamo di andare in palestra e all’ingresso dobbiamo esibire il Green Pass. Quindi prendiamo il telefono e iniziamo a cercare nella galleria la certificazione. Oppure apriamo l’app IO e cerchiamo tra i vari documenti, sperando che la sessione non sia scaduta. Sì, perché la sessione scade ogni 30 giorni, poi è necessario rifare l’accesso. Se invece è cartacea, dobbiamo capire in primis dov’è e poi dove tenerla. Ma se tenessimo il Green Pass sul portafogli digitale del nostro smartphone non sarebbe tutto più comodo? Vediamo allora come fare e come semplificarci la vita.

Andiamo sul sito Covidpass

Il procedimento è veramente semplice. La prima cosa da fare è scaricarsi il Green Pass sullo smartphone. E questo si può fare tramite app IO oppure tramite il messaggio che arriva dal Ministero della Salute. Una volta scaricato bisogna metterlo da qualche parte, sennò non si troverà mai più.

Quindi andiamo sul sito Covidpass, tramite browser o Safari se usiamo iPhone, e clicchiamo su seleziona file. Ora che abbiamo selezione il nostro Green Pass, stiamo parlando delle versione digitale QR code, non di quella cartacea, possiamo aggiungerlo al nostro wallet iPhone, oppure al portafogli digitale di Android.

