Scade lunedì 14 marzo l’imperdibile sconto sui treni Italo per risparmiare fino al 40% inserendo un solo codice

Le offerte del fine settimana di Italo Treno colpiscono ancora e, come per le precedenti, la scadenza è fissata per il prossimo lunedì. La promozione in tema primavera permette di risparmiare fino al 40% sul costo del biglietto, applicando un semplice codice sconto. Grandi risparmi anche sui carnet e su altri pacchetti promozionali, come Italo Friends e Giovani. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Fino all’80% di sconto sul biglietto del treno

Come già avvenuto nelle precedenti settimane, Italo Treno offre per un periodo limitato la possibilità di acquistare soluzioni con un imperdibile sconto. Previsto fino al 40% su tantissime tratte percorse dai treni ad alta velocità della compagnia ferroviaria. L’offerta si applica solo sui biglietti con data di viaggio fra il 18 marzo e il 21 luglio.

Scade lunedì 14 marzo l’imperdibile sconto sui treni ad alta velocità Italo. Tuttavia, la disponibilità della promozione dipende, oltre che dalla data di scadenza, anche dai posti riservati. Infatti, per l’offerta in questione è previsto un numero massimo di soluzioni prenotabili pari a 700.000. Per prenotare a prezzo scontato ci basterà selezionare in fase di ricerca un biglietto con tariffa Low Cost o eXtra. Ricordiamo che è possibile scegliere in fase di acquisto sia l’ambiente Smart che Prima, ma non superiori.

L’aumento esorbitante del prezzo della benzina, del gas e della corrente elettrica sta spingendo sempre più persone ad adottare mezzi di trasporto alternativi. Se la nostra città è ben connessa ed effettuiamo più volte in un mese la stessa tratta, potremmo prendere in considerazione un abbonamento. Italo, ad esempio, promette risparmi fino all’80% rispetto alla tariffa Flex con il pacchetto Smart Worker. Inclusi in quest’ultimo da 10 a 20 viaggi effettuabili dal lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Sebbene non rimborsabile, viene garantita la possibilità di effettuare cambi biglietto gratuitamente e senza limiti. Infine, a chi viaggia in compagnia, Italo riserva Friends, l’offerta che prevede sconti fino al 60% sui viaggi di gruppo, da 2 a 10 persone.

Scade lunedì 14 marzo l’imperdibile sconto sui treni Italo per risparmiare fino al 40% inserendo un solo codice

A differenza delle ultime due, la prima iniziativa promozionale è legata ad un codice sconto specifico, valido solo fino alla data di scadenza sopra indicata. Questo codice è “SPRING” e, per approfittarne, basta inserirlo sulla piattaforma in fase ricerca cliccando su “Hai un codice promo?”.