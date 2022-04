Arrivano nuove chances di formazione e inserimento lavorativo per 75 tirocinanti grazie al nuovo bando indetto dal Comune di Sapri (Salerno), in Campania. In verità Sapri è l’Ente capofila dei Comuni coinvolti nell’ambito del progetto PON Ambito S/9. Oltre a Sapri, infatti, troviamo altri 16 Comuni coinvolti e si tratta di: Alfano, Camerota, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Centola, Ispani, Morigerati. E poi ancora Roccagloriosa, Rofrano, Santa Marina, San Giovanni a Piro, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella e Vibonati.

Ai tirocinanti selezionati verrà offerta loro, sulla base di un progetto individualizzato, un’esperienza di crescita professionale e di inclusione. Sintetizziamo i passaggi chiave del bando, considerato che scade il 22 aprile la domanda per questi 75 tirocini retribuiti.

In merito ai requisiti di accesso

Ai candidati interessati è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

residenza in uno dei 17 Comuni facenti parte dell’Ambito S/9 – Sapri capofila;

non avere un impiego regolarmente retribuito (al riguardo ricordiamo i 7 lavori senza laurea più richiesti nel 2022);

essere beneficiari del reddito di cittadinanza (RdC) o avere un ISEE familiare al di sotto dei 6mila euro. Oppure ritrovarsi in condizione di indigenza accertata da un’attestazione da parte dei Servizi Sociali;

non beneficiare di altre misure di sostegno al reddito;

non essere inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi e/o borse di studio;

essere in età lavorativa;

(per i soli cittadini extra-UE) possedere un regolare permesso di soggiorno.

Infine ricordiamo che la partecipazione ai tirocini è riservata ad un solo componente del nucleo familiare.

Scade il 22 aprile la domanda per questi 75 tirocini retribuiti al Sud senza nessuna prova preselettiva, scritta o orale

Le istanze andranno prodotte secondo il Modello A allegato al bando. Una volta compilate, occorre inviarle all’indirizzo di cui all’avviso entro e non oltre le ore 12.00 del 22 aprile.

Sempre in tema di scadenze, ricordiamo che fino al 6 maggio ci si può candidare al nuovo concorso del Ministero della Difesa.

Quanto all’invio, ai candidati è data facoltà di scelta tra la consegna a mano, a mezzo PEC o raccomandata a/r.

Le istanze andranno corredate da alcuni documenti, pena l’inammissibilità delle stesse. Qui ricordiamo solo la copia del documento di identità, quella del codice fiscale e dell’eventuale permesso di soggiorno. Inoltre è richiesto l’ISEE in corso di validità, il certificato di disoccupazione attestato dal Centro per l’Impiego e l’attestazione di essere percettore RdC.

La graduatoria finale dei candidati avverrà sulla base di diversi criteri. Uno di essi concerne il reddito ISEE, poi si considera la situazione familiare, la disoccupazione/inoccupazione e la situazione abitativa.

I tirocini avranno la durata di 4 mesi e ad ogni tirocinante sarà erogata un’indennità mensile lorda di 500 euro.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato alla presente selezione a prendere visione integrale del bando per tutti gli eventuali dubbi.

