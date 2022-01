La pulizia della casa è al primo posto della lista di molti di noi. Sappiamo bene, infatti, quanto sia importante vivere in un ambiente profumato e igienizzato al massimo. A volte, però, non è esattamente facile ottenere il risultato che desideriamo. Soprattutto quando ci sono alcune aree del nostro appartamento che si presentano come più difficili e complicate da pulire. In questo caso, però, non dobbiamo assolutamente scoraggiarci. Infatti, basterà raccogliere diverse informazioni e provare a mettere in pratica consigli e trucchi per rendere la nostra casa splendente e priva di qualsiasi forma di sporco.

Sbiancare le fughe dai pavimenti ed eliminare ogni traccia di muffa sarà semplicissimo ora che abbiamo queste informazioni

Di aree difficili da pulire la casa è piena. Infatti, stanze, oggetti, angoli ed elementi vari spesso ci creano problemi e rimangono sporchi. In questo caso, abbiamo diverse opzioni. Intanto, possiamo provare a rivolgerci ai cosiddetti rimedi della nonna. Infatti, ci sono diversi trucchi che vengono dalle vecchie generazioni e che potrebbero tornarci più che utili. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, ne avevamo indicato uno davvero interessante per far brillare il water come non mai, eliminando qualsiasi traccia di calcare. Oppure, in un altro articolo, avevamo spiegato come rendere splendente il box doccia e le superfici generiche della casa grazie a un ingrediente che abbiamo già in cucina. Oggi continuiamo la lista dei consigli, concentrandoci però su prodotti che possiamo trovare in commercio e che ci possano aiutare a pulire una delle aree più complesse: le fughe dei pavimenti.

I prodotti che potrebbero aiutarci ad eliminare lo sporco

Le fughe dei pavimenti raccolgono quantità di sporco e di muffa davvero ingenti. E a volte, pulirle è molto complesso e faticoso. Per questo, però, possiamo cercare di puntare su alcuni prodotti davvero validi in commercio che potrebbero aiutarci a risolvere il problema più in fretta. Concentriamoci, in primis, sulle fughe bianche. In questo caso, infatti, possiamo munirci di prodotti sbiancanti che faranno brillare il nostro pavimento. Tra questi, possiamo citarne due in particolare che sono piuttosto validi. Stiamo parlando del Saratoga, facile da usare grazie a un applicatore a forma di spugna che, passato tra le fughe, raccoglie lo sporco velocemente. Oppure, in questo caso, potremmo anche rivolgerci al Pattex, con un applicatore stretto che riesce a inserirsi molto facilmente tra una fuga e l’altra raccogliendo, anche in questo caso, tutto lo sporco che vogliamo eliminare.

Per disfarsi della muffa, invece, ci possiamo rivolgere alla spazzola Fuginator. Questa, infatti, viene venduta assieme al detergente Fugenial. I due prodotti, combinati, svolgono un’azione di pulizia profonda, che potrebbe aiutarci a faticare meno e a ottenere un risultato decisamente più soddisfacente. Dunque, sbiancare le fughe dai pavimenti ed eliminare ogni traccia di muffa sarà semplicissimo ora che abbiamo queste informazioni.