La pizza con la birra è la combinazione classica delle sere in cui gli italiani vogliono rilassarsi. Possono trovarsi tra amici in pizzeria o a casa da soli di fronte alla televisione, pizza e birra è sempre la scelta ricercata. Magari la televisione trasmette la partita della squadra preferita e per quelle due ore esistono solo la pizza, la birra e il tifo.

Tuttavia, questo abbinamento non prende in considerazione alcuni fattori: pizza e birra rischia di farci gonfiare molto. Inoltre, non tutti riescono a digerire per bene la birra con la pizza. Certo, la soluzione non è bere l’acqua con la pizza, ma scegliere un buon vino.

C’è chi metterebbe lo champagne, magari comprato al supermercato conoscendo questo trucco. Ottima scelta, ma esistono anche altri vini più economici che fanno la loro grande figura. Infatti, non abbineremo mai più la birra con la pizza conoscendo questi vini straordinari ed economici.

Possiamo anche abbinarci un vino rosso

Partiamo da un presupposto di base. Nulla è impossibile negli abbinamenti, ma dobbiamo conoscere bene le caratteristiche dei vini. In questo caso, alcuni rossi possono anche andare bene, ma non devono assolutamente presentare un alto grado di tannini.

Tranne forse la quattro formaggi, la pizza non è succosa e liquida e dunque se mettiamo un vino tannico rischiamo di avere la bocca sempre troppo secca. Il palato si disidraterebbe e rischieremmo di non goderci né il vino né la pizza.

Meglio, dunque, optare per un rosso delicato, come un buon Pinot nero o un buon Lambrusco. Anche un Bardolino, basta che sia giovane e fresco.

Pizza senza pomodoro

Per la pizza bianca c’è una scelta ovvia. Dato che non ha il pomodoro e la sua tipica acidità ma presenta solo i grassi dati dai formaggi, proviamo ad abbinarci dei vini bianchi, magari con le bollicine. Metodo Classico o Trento, pensiamo anche a un buon bianco del Collio, un buon Vermentino o un buon Greco del Tufo.

In generale, con la pizza ci andrebbe un vino giovane e poco complesso. Non dobbiamo andare a ricercare un bouquet complesso, dei sentori sofisticati o la presenza di terziari. Il vino è un semplice compagno della pizza che resta comunque il protagonista del pasto.

In linea generale, cerchiamo di abbinare il vino alla regione degli ingredienti della pizza. In altre parole, con la mozzarella di bufala mettiamoci un bel bianco campano, con lo speck altoatesino, invece, andrà benissimo un pinot nero del Trentino Alto Adige.

