Settembre è arrivato e inizia a portare con sé un cambio di temperature classico del periodo. Cambia il clima e anche la nostra alimentazione: cerchiamo di cucinare principalmente le verdure disponibili in questo periodo.

Abbiamo scoperto che questo pesce ricco di omega 3 potrebbe ridurre il rischio d’infarto. Ma sappiamo quale verdura scegliere per nutrire al meglio il nostro corpo?

Scopriremo insieme che ci sono dei vegetali di stagione, spesso sottovalutati, che potrebbero fare al caso nostro.

Non tutti sanno che questi vegetali di stagione sono ricchi di vitamine e di amminoacidi essenziali

Con l’arrivo dell’autunno la nostra dieta cambia e introduciamo nuovamente più verdura. Vogliamo tornare a mangiare bene, magari perdendo qualche chiletto preso durante le ferie.

In un articolo precedente avevamo parlato di questo squisito ortaggio perfetto per fare scorta di ferro. Riuscirà sicuramente ad impreziosire la nostra tavola anche d’inverno. Ma a quali altri ortaggi o vegetali possiamo pensare per mangiare in modo sano? Anche questa volta ci stupiremo perché ci basterà mangiare i funghi porcini.

Non tutti sanno che questi vegetali di stagione sono ricchi di vitamine e di amminoacidi essenziali e sono perfetti per preparare molte pietanze. Infatti, come possiamo vedere da questa tabella nutrizionale noteremo subito che anche i funghi sono ricchi di proprietà benefiche importanti per il nostro organismo.

Grazie al loro naturale apporto di vitamine e amminoacidi, riusciremo a fornire al nostro corpo alcuni dei nutrienti principali per vivere bene. Ovviamente, come per la maggior parte degli alimenti, è bene non esagerare troppo nelle quantità. Come possiamo allora assaporarli al meglio e in leggerezza?

Una ricetta gustosa

Quando utilizziamo i funghi porcini pensiamo subito di preparare piatti di pasta o deliziose fritture.

In realtà potremo preparare anche una vellutata: questa ci permetterà di gustare al meglio i nostri funghi senza appesantirci troppo. Ma vediamo come procedere.

Innanzitutto, ci serviranno questi ingredienti:

500 grammi di funghi porcini;

80 grammi di porri;

700 grammi di brodo vegetale;

300 grammi di patate;

60 grammi di olio extravergine di oliva;

sale e pepe nero q.b.

Inizieremo preparando il brodo vegetale. Nel frattempo, potremo pulire i porcini togliendo la terra presente sui funghi. Poi potremo staccare il gambo dal cappello del fungo: a questo punto tagliamo tutto a fettine.

Iniziamo quindi a lavare le altre verdure: una volta sbucciate le patate le taglieremo a dadini. E dopo aver tolto le estremità del porro, lo potremo tagliare a rondelle. Ora potremo far soffriggere il porro in una padella insieme un filo di olio. Quando si sarà dorato, potremo aggiungere le patate e i funghi.

Cuociamo il tutto insieme per circa 1 minuto mescolando bene per non fare attaccare gli ingredienti al fondo della pentola. Aggiungiamo sale e pepe ed infine il brodo vegetale.

Dopo aver lasciato cuocere per circa 25 minuti, il brodo si sarà asciugato e potremo frullare tutto. Otterremo così una deliziosa vellutata di funghi che potremo arricchire con qualche crostino di pane.