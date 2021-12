Oltre ad arance e mandarini, questo è il periodo delle melagrane.

La melagrana è un frutto che ha origine nell’antica Persia, affascinante zona dell’area mediterranea. Seppur un po’ scomodo da sbucciare e sgranare, è un frutto che andrebbe mangiato spesso perché è ricco di vitamine e sali minerali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tra l’altro, si tratta di un prodotto estremamente versatile. Oltre che come semplice frutto, lo possiamo infatti utilizzare anche sgranato nelle insalate oppure per preparare ricette salate. Con il suo bel colore rosso rubino, è perfetto per risotti particolari. Inoltre, si sposa anche molto bene con secondi a base di carne, soprattutto maiale o carni bianche.

Infine, non dimentichiamo i succhi e le centrifughe che possiamo ricavarne. Insomma, i motivi per mettere qualche melagrana in più nel carrello quando andiamo a fare la spesa sono davvero numerosi. E non sono ancora finiti. Ne stiamo proprio per rivelare un altro. Il motivo che stiamo per svelare riguarda la buccia. Infatti, sbagliamo a buttarle perché le bucce della melagrana sono eccezionali per orto, piante, fiori ed anche per la salute dei capelli.

Gli scarti, utili rimedi naturali a costo zero

In più occasioni abbiamo avuto modo di vedere come gli scarti della cucina possano tornare utili in svariati ambiti. Per la bellezza e la cura della persona, nonché per le pulizie e le faccende domestiche. Ad esempio, altro che ammollo, per far tornare a splendere le pentole bruciate e incrostate basta questo scarto che tutti buttiamo. Alcuni scarti si rivelano poi provvidenziali anche per la cura di orto e giardino. In questo caso, guai a buttare i gusci dei pistacchi e della frutta secca, perché valgono oro per il nostro giardino e le nostre piante. Vediamo allora in cosa può esserci utile la melagrana.

Sbagliamo a buttarle perché le bucce della melagrana sono eccezionali per orto, piante, fiori ed anche per la salute dei capelli

Tramite uno specifico trattamento che a breve andremo a spiegare, le bucce della melagrana possono diventare un ottimo fertilizzante per le nostre piante.

Per crescere sani e rigogliosi, fiori e piante, ma anche i prodotti dell’orto, hanno bisogno di un buon nutrimento. Vediamo quindi come realizzare il nostro fertilizzante.

Mettere le bucce della melagrana in 1 litro di acqua e lasciarle a mollo per minimo un giorno. Trascorso tale periodo di tempo, filtrare il liquido così ottenuto. Ecco qui il nostro utile fertilizzante che avrà un vivace colore rosso.

Somministrarne circa 3 cucchiai per ogni pianta. Si tratta di un eccellente nutrimento del tutto naturale e gratuito.

Ed infine, capelli più forti

Parrebbe infine che risciacquare i capelli con un decotto a base di bucce di melagrana li renda più forti e ne favorisca anche la crescita. Per preparare tale acqua da risciacquo vanno bene sia le bucce fresche che essiccate. Tritiamole e mettiamole in 1 litro di acqua bollente. Mescoliamole e facciamole bollire per circa 5 minuti. Dopodiché, facciamo riposare tenendo la pentola coperta con un coperchio per 1 o 2 ore. Una volta che il liquido sarà raffreddato, filtriamo. Utilizziamo per il normale risciacquo ad ogni lavaggio.

Approfondimento

Come trasformare le foglie secche in un prezioso nutriente per le nostre piante