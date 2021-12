Se c’è una pianta che più di tutte le altre rappresenta il periodo natalizio è senz’altro la stella di Natale. Questa pianta ci regala fiori colorati e bellissimi ma molti di noi faticano a mantenerla in vita nel tempo.

La stella di Natale è una pianta incantevole che possiede foglie di colore rosso intenso. Questo la rende una pianta molto gettonata in questo periodo.

Per mantenerla in vita a lungo basta fornirle le giuste cure. Oggi vogliamo spiegare che la stella di Natale rifiorirà ogni anno rigogliosa e coloratissima con questi 3 semplici trucchetti da vivaisti.

Chi ha detto che in inverno non possiamo avere piante bellissime e fiorite? Nonostante molte piante attraversino in questo periodo la fase di riposo vegetativo, fortunatamente molte altre ci regalano fiori colorati ed incantevoli.

Infatti, nonostante il suo nome possa trarci in inganno, possiamo mantenere la stella di Natale rigogliosa non soltanto durante le feste.

Molti di noi temono che con l’arrivo del freddo le piante non possano sopravvivere. Tuttavia, dobbiamo sapere che pochi le comprano ma sono queste le 4 piante d’appartamento più resistenti al freddo.

Se vogliamo saperne di più e scoprire tutti i trucchi per una stella di Natale sempre stupenda, continuiamo a leggere l’articolo.

Per prima cosa, una volta acquistata o ricevuta in regalo questa pianta va liberata dalla carta decorativa in cui è avvolta. Che sia di carta, in tessuto oppure in plastica questa soffoca la pianta alterandone la temperatura.

Avremo senz’altro notato che molti negozi hanno l’abitudine di spruzzare le foglie della stella di Natale con glitter e brillantini. Sebbene l’effetto wow sia assicurato, questo può danneggiare velocemente la nostra pianta, portandola a perdere precocemente le foglie.

Per evitare questo problema, puliamo le foglie e brattee usando una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia. Detergiamole delicatamente usando un batuffolo di cotone in modo da rimuovere i glitter. Questo metodo è utile anche per tenere lontani i parassiti.

Potare in primavera

Dopo le feste, cadranno le foglie verdi. Istintivamente, molti di noi potrebbero decidere di buttare via la pianta. In realtà, basta soltanto mettere in pratica alcuni accorgimenti per avere la stella di Natale sempre rigogliosa anche nei mesi che verranno. In primavera potremo tagliare i rami nudi a un’altezza di 15 centimetri da terra. Per farlo, non usiamo le forbici, bensì una lama ben affilata. In questo modo i bordi dello stelo non si piegheranno verso l’interno danneggiandosi. Sarà molto importante proteggere le mani con un paio di guanti per evitare che il lattice possa irritarle.

Travaso prima dell’estate

A maggio potremo travasare la pianta in un vaso di terracotta usando un terriccio universale. Potremo trasferirla all’aperto in posizione di mezz’ombra e fertilizzarla 2 volte al mese. Se la pianta cresce troppo, pratichiamo delle piccole recisioni periodicamente, ma non oltre il mese di agosto. Proprio in questo mese inizia la fase che precede la fioritura e potare in questo momento potrebbe comprometterne la crescita.

Con i primi freddi in autunno, riportiamo la pianta in casa fornendole non più di 8 ore al giorno di luce naturale. Con questi semplici trucchi avremo una stella di Natale sempre bella da fare invidia.