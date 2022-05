Siamo finalmente alle porte di giugno, che è sicuramente uno dei mesi più attesi dell’anno. Riconosciuto in quasi tutte le culture del Mondo come il “mese del Sole”, giugno è importante soprattutto perché preannuncia l’estate. Esso, però, ha una valenza simbolica molto importante anche nell’astrologia, in quanto è ricchissimo di eventi astronomici degni di nota. Alcuni di questi saranno condensati proprio nei primi 7 giorni del mese ed avranno un impatto enorme su molti segni zodiacali.

Il protagonista sarà Saturno che, a livello astrologico, è il Pianeta della logica, del pensiero e della comprensione. Il 4 giugno esso entrerà in moto retrogrado, arrestando quindi il suo movimento verso Est per spostarsi verso Ovest. Questo evento presagisce dolori per molti segni dello zodiaco, che si ritroveranno a dover fare i conti con dubbi e perplessità legati al lavoro e ai sentimenti.

Il 7 giugno, invece, è previsto il picco dello sciame meteorico delle Arietidi. In questo giorno, alle prime ore dell’alba, sarà possibile osservare il fenomeno delle “stelle cadenti”, probabilmente provenienti dall’asteroide 1566 Icarus. Questo evento, al contrario di Saturno, potrebbe riportare un po’ di tranquillità e serenità nelle nostre vite.

Quindi, in base a questi due eventi, ci saranno alcuni segni zodiacali che verranno inondati da un’improvvisa fortuna ed altri che dovranno ancora resistere. Nelle prossime righe vedremo quali saranno e cosa bisognerà aspettarsi nei prossimi giorni.

Saturno retrogrado darà filo da torcere a questi 2 segni zodiacali, ma è in arrivo una valanga di fortuna per il Leone

La prima settimana del mese di giugno, quindi, sarà abbastanza difficile per i nati sotto il segno della Bilancia. Con Saturno retrogrado, infatti, ci saranno molte tensioni soprattutto in ambito lavorativo, dove potrebbe incrinarsi il rapporto con i colleghi. Disguidi, incomprensioni e problemi di comunicazione saranno all’ordine del giorno e sarà quindi importante mantenere la calma ed i nervi ben saldi. Tuttavia, lo stress accumulato potrebbe guastare il rapporto di coppia, che ne risentirà parecchio. Nel corso del mese la situazione potrebbe migliorare, ma in questi primi giorni sarà meglio aspettarsi di tutto.

Oltre alla Bilancia, anche per il Cancro giugno partirà col piede sbagliato. I primi giorni del mese, infatti, saranno molto agitati, soprattutto per via di una crisi interiore che destabilizzerà gli equilibri attuali. La gestione finanziaria non sta andando come previsto e, con le altre spese che stanno per arrivare, si rischia di trascorrere un’estate sottotono. Questo periodo “down”, però, servirà anche per capire di chi ci si potrà fidare in futuro, sia per quanto riguarda l’amore che l’amicizia. Quindi, Saturno retrogrado darà filo da torcere a Bilancia e Cancro, ma facciamo attenzione perché potrebbe colpire anche altri segni.

Il più fortunato dello zodiaco

Influenzato dalle meteore e da un quadro celeste veramente favorevole, giugno partirà invece alla grande per il Leone. Per questo segno zodiacale si prospetta un mese ricco di novità e successi personali, dopo un inizio dell’anno davvero da dimenticare. Certo, si dovrà ancora lavorare sul lato sentimentale, che presenta purtroppo qualche criticità da superare. Tuttavia, sulla salute, sul lavoro e sui soldi non ci dovrebbe essere nulla da temere.

