Il nostro setup nero annuale del 30 ottobre, che ha intercettato un minimo rilevante, continua ancora a dispiegare i suoi effetti rialzisti. I mercati europei sono a ridosso dei massimi annuali segnati fra luglio e agosto, e nella stessa posizione si trova Wall Street. Per questi listini invece, potrebbe stoppare il percorso rialzista la trend line che scende dai massimi del novembre 2021/gennaio 2022. Cosa accadrà da ora in poi? Questa sarà una settimana importante per i mercati azionari e i motivi sono molteplici dal punto di vista grafico e probabilistico.

Il setup rosso annaule del 30 novembre e i livelli da monitorare

Wall Street ritorna alla piena operatività dopo le chiusure per il Giorno del Ringraziamento.

La seduta di contrattazione del giorno 24 novembre ha chiuso ai seguenti prezzi sui listini azionari analizzati:

Dax Future

16.074

Eurostoxx Future

4.383

Ftse Mib Future

29.498

S&P500

4.559,34.

Nei giorni scorsi i movimenti sono stati laterali rialzisti e quindi la situazione grafica è rimasta sostanzialmente invariata.

Quindi, i prezzi sono rimasti fermi e i livelli inalterati. Di seguito la nostra mappa dei prezzi podnerata su calcoli di probabilità:

Ripresa del ribasso in seguito a chiusure della settimana del 27 novembre inferiore ai seguenti livelli:

Dax Future

15.903

Eurostoxx Future

4.338

Ftse Mib Future

29.140

S&P500

4.510.

Invece, ripresa dei rialzi di lungo termine con chiusure del mese di novembre superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

15.681

Eurostoxx Future

4.253

Ftse Mib Future

28.715

S&P500

4.392.

Ricordiamo che il 30 novembre scadrà un nostro setup rosso annuale e come da casistica nel 90% dei casi degli ultimi 20 anni questi livelli temporali hanno intercettato minimi/massimi, assoluti/relativi.

Sarà una settimana importante per i mercati azionari: alcune riflessioni

L’ultima settimana di contrattazione per tutti i listini azionari analizzati in questo articolo, ha visto muoversi i prezzi in un range contratto rispetto alle scorse settimane. Questo “fenomeno” nelle serie storiche ha portato molto spesso a un’esplosione dei prezzi. In quale direzione? Difficile definire il percorso che verrà intrapreso. Le probabilità sono ancora al rialzo, ma l’attenzione verrà posta sui livelli indicati nei precedenti paragrafi.

