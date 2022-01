Derivante da una lunga tradizione millenaria, l’oroscopo cinese parla ogni anno di fortuna e saggezza per i vari segni dello zodiaco orientale. Anche per quest’anno, leggeremo volentieri i suoi consigli. Scopriremo così che sarà un febbraio 2022 d’oro e particolarmente fortunato per questi segni zodiacali secondo l’oroscopo cinese.

Caratteristiche dell’oroscopo cinese

L’oroscopo cinese utilizza simboli diversi per determinare i segni zodiacali, rispetto all’oroscopo occidentale. Si tratta di segni che simbolizzano degli animali tipici della cultura orientale. Troveremo al posto di Ariete, Leone, Sagittario, Scorpione ecc., altri nomi per i segni. Avremo così Topo, Bue, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale.

Ogni anno nuovo per l’astrologia cinese cambia di segno. Inoltre l’anno cinese non termina come il nostro il 31 dicembre, ma la data cambia ogni anno. Quest’anno il Capodanno cinese sarà il 1 febbraio, e sarà il segno della Tigre a caratterizzare il nuovo anno. Il 2021 invece è stato l’anno del Bue.

Sarà un febbraio 2022 d’oro e particolarmente fortunato per questi segni zodiacali secondo l’oroscopo cinese

Il mese di febbraio si caratterizzerà, secondo l’astrologia cinese, per l’influenza della Tigre sotto l’elemento Acqua. L’ultimo anno della Tigre è stato il 2010, questo perché i segni si ripetono ogni 12 anni. Il simbolo della Tigre rappresenta il coraggio e la sicurezza nell’affrontare la vita. Mentre l’elemento Acqua influenza l’inclinazione ai legami e all’attaccamento. Potrebbe perciò essere un anno da affrontare con coraggio, mettendo al centro le relazioni sociali e familiari, da rinsaldare dopo l’esperienza della pandemia.

Così febbraio per il Bue sarà un mese in cui soffia il vento della voglia di inventare insieme agli altri, soprattutto alla famiglia. Un momento anche per rinnovare le idee con la calma che contraddistingue il segno.

Per la Tigre sarà un grande anno, poiché ci sarà tanta voglia di intraprendere. Bisognerà solamente attendere che inizi febbraio per scatenare la voglia di realizzare qualcosa di grande. Tuttavia, prima dell’azione ci vuole riflessione e silenzio.

Gli altri segni

Il Coniglio ha vissuto un anno particolarmente difficile e il nuovo sarà il momento del riscatto. Febbraio darà tutta la forza necessaria per mettersi all’opera. Cercare dei compagni fidati per realizzare delle grandi cose è la priorità.

Come il Drago porta saggezza così il Serpente saprà comunicare gioia in questo mese. Ne beneficeranno le persone che intorno respirano un’aria un po’ stucchevole e pesante. La gaiezza attira la buona fortuna.

Il Maiale sarà il segno che raccoglierà più fortuna in questo periodo, dopo dei mesi veramente difficili. Le energie positive che si sprigionano attireranno le persone giuste. Una grande fortuna si prospetta all’orizzonte.

Un febbraio d’inizio anno veramente promettente, come tutto il 2022.