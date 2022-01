La cura di piante e alberi ornamentali è fondamentale per rendere l’abitazione e il giardino dei veri luoghi incantati. Impossibile pensare di comprare una pianta e di abbandonarla in un angolo del giardino, senza garantirle le cure necessarie.

Una delle attività indubbiamente più impegnative è la potatura delle piante. Per fare davvero un buon lavoro occorre conoscere le tecniche e i segreti giusti. Con piante come l’edera questo è davvero un passo fondamentale, perciò vediamo come farlo in modo adeguato. Sicuramente, infatti, abbellisce casa e balconi ma ecco come potare l’edera rampicante anche in vaso e curarla al meglio per mantenerne la crescita.

Basterà adottare qualche piccolo accorgimento per mantenere il suo aspetto sempre pulito e in ordine.

Quando effettuare l’attività di potatura

Come per molte altre specie, questi ultimi mesi d’inverno rappresentano l’occasione per una corretta potatura. Sembra preferibile potare l’edera 2 volte l’anno, sul finire dell’inverno e nel mese di agosto. Questo vale tanto per le piante rampicanti che crescono su pergolati e muri, che per gli esemplari in vaso collocati sui balconi di casa.

Quest’attività aiuta la pianta a crescere sana, ma anche a mantenere la sua forma regolare.

Potremo, poi, usare i rami ottenuti dalla potatura per riprodurre le piante per talea grazie a queste soluzioni economiche.

Abbellisce casa e balconi ma ecco come potare l’edera rampicante anche in vaso e curarla al meglio

Occorrerà tagliare i tralci più lunghi partendo proprio dalla base. Quest’operazione donerà regolarità al fogliame e favorirà l’accrescimento della pianta.

Il consiglio è di rimandare a marzo la potatura delle piante di edera collocate in vaso, tagliando circa metà dei rami in eccesso.

Dell’edera esistono un gran numero di esemplari, per cui esiste qualche piccola differenza in base alla varietà. In inverno è anche opportuno rimuovere le foglie più vecchie.

Qualche ultima precisazione

Per quanto riguarda gli attrezzi da usare nella potatura delle piante rampicanti, la forbice da potatura è tra l’attrezzatura davvero indispensabile. Tagliasiepi e tronca-rami sono necessari per le piante più adulte e incolte.

Prestare sempre molta attenzione a non tagliare troppo i germogli laterali nel loro punto di giunzione con i germogli centrali. Un’operazione regolare e costante manterrà la pianta perfettamente pulita e non costringerà a inutili sforzi e fatiche.

Per approfondire

Senza spendere nulla possiamo riempire di grossi frutti il limone o la vite e tutte le piante del giardino.