“Anno nuovo, vita nuova”, dice il proverbio. Quest’anno le stelle non sono state particolarmente benevole con alcuni segni zodiacali, che hanno subito delusioni dal punto di vista economico e finanziario. Fortunatamente, però, il destino sta per migliorare per molti.

Il 2022, infatti, sarà un anno fortunatissimo per un gruppo di segni in particolare. I movimenti degli astri, infatti, influenzeranno positivamente il loro cammino, anche se starà poi al singolo decidere di cogliere al volo le opportunità presentate dal destino. Scopriamo chi saranno i più fortunati del 2022.

Sarà un 2022 ricco di soldi, felicità e amore per questi 3 fortunatissimi segni zodiacali amati dalle stelle

Sembra finita ieri l’estate e, invece, tra pochissimo sarà già Natale. Questo periodo sarà particolarmente favorevole per questi 3 fortunatissimi segni zodiacali che riceveranno una bella botta di fortuna prima dell’arrivo del Natale.

Nel 2022, invece, il segno più fortunato in assoluto sarà il Toro. Chi è nato sotto questo segno, avrà come parole d’ordine in quest’anno riscatto, riconciliazione e creatività.

La dea bendata premierà il Toro che nel 2021 ha vissuto qualche difficoltà, soprattutto dal punto di vista lavorativo. I rinnovamenti aziendali sono ricaduti pesantemente su questo segno, che ha vissuto momenti di stress e tensione psicologica.

Ecco quali mesi saranno i più ricchi di soddisfazioni

La risalita verso il benessere inizierà da febbraio, grazie all’influenza di Urano. Venere farà il resto, conciliando le soddisfazioni in campo lavorativo con nuovi incontri sentimentali. Il Toro vivrà momenti davvero hot, che scalderanno anche le temperature più rigide.

Buone notizie anche per chi è in coppia. I progetti iniziano a prendere forma, anche se mancherà la disponibilità economica per realizzarli. Niente paura, però, perché maggio regalerà una nuova rendita monetaria che permetterà di chiudere l’anno con un 10 e lode pieno.

Importanti cambiamenti anche per questo segno d’acqua

Quest’anno sarà un anno fortunatissimo anche per il segno del Cancro. Lo stress accumulato durante il 2022 verrà finalmente ripagato con una bella conquista in ambito lavorativo. Gli investimenti fatti in passato porteranno i loro frutti e anche l’amore ne gioverà.

In particolare, in questo periodo, i nati sotto il segno del Cancro saranno una vera e propria calamita per nuove conoscenze. In particolare, tra febbraio e marzo una vecchia fiamma potrebbe tornare alla carica. Attenzione, quindi, a non fare passi falsi.

Scintille e progressi anche per quest’altro segno zodiacale

Sarà un anno florido e promettente anche per il segno dei Pesci. Sul piano lavorativo, infatti, potremo finalmente ricevere una promozione inaspettata.

Gennaio inizierà pieno di ottimismo ed euforia per questo segno, non solo in ambito lavorativo, ma anche sentimentale. Ecco perché sarà un 2022 ricco di soldi, felicità e amore per questi 3 fortunatissimi segni zodiacali amati dalle stelle.

Per i Pesci, inoltre, potrebbe esserci un viaggio molto importante soprattutto durante la seconda parte dell’anno, che potrebbe cambiarci totalmente la vita. Attenzione, però: dovremo fare una valutazione di costi e benefici. Abbracciare una nuova esperienza equivale sempre a perdere qualcosa. La nostra scelta, però, potrebbe portarci a quella stabilità che tanto abbiamo cercato nella vita.