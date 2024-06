Lo studio dei grafici di azioni a Piazza Affari con l’ausilio dei nostri algoritmi

Stellantis

Le news

Stellantis ha confermato i suoi obiettivi finanziari per il 2024, prevedendo un margine di reddito operativo rettificato (AOI) a due cifre e un flusso di cassa industriale positivo. La società distribuirà almeno 7,7 miliardi di euro in dividendi e riacquisti di azioni proprie. Durante l’investor day, il CEO Carlos Tavares ha illustrato i nove elementi strategici chiave che differenziano Stellantis nel settore automobilistico globale. La CFO Natalie Knight ha previsto un margine AOI del 10-11% per il primo semestre del 2024 e un miglioramento nel secondo semestre grazie al lancio di nuovi modelli e alla gestione dei costi. Stellantis aggiornerà il suo piano, puntando a livelli di liquidità del 25-30% dei ricavi nel medio termine e promuovendo forti rendimenti per gli azionisti attraverso il riacquisto di azioni e dividendi. Nel 2025, l’azienda mira alla fascia alta del range del 25-30% per la distribuzione dei dividendi.

Studio del grafico

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 19,70 euro. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al ribasso/laterale. Nelle ultime settimane, i prezzi hanno più volte cercato il rimalzo a contatto con la media mobile a 200 giorni. Questo ad oggi sembrerebbe fallito. La tenuta nei prossimi giorni di area 20,405 (massimo dell’11 giugno) potrebbe portare i prezzi nelle prossime settimane verso 17,927 (minimo del 25 gennaio ) e poi successivamente verso 16,88, media mobile a 400 giorni.

Le raccomandazioni medie degli analisti come risulta dalle riviste specializzate sono le seguenti:

Accumulate con target a 26,77 euro.

Sarà importante la chiusura settimanale dei mercati: cosa guardare con attenzione secondo i nostri algoritmi

La seduta di contrattazione del 13 giugno ha chiuso ai seguenti prezzi: Dax Future 18.304 Eurostoxx Future 4.948 Ftse Mib Future 33.690 S&P500 5.433,63. Cosa potrebbe far iniziare una fase ribassista? Chiusure settimanali inferiori a: Dax Future 18.400 Eurostoxx Future 4.946 Ftse Mib Future 34.200 S&P500 5.234. Vedremo cosa accadrà da ora in poi.

Lettura consigliata

