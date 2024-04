JP Morgan è positivo su Saipem: dove potrebbe essere diretto il titolo? Erg pronta al rialzo?

Negli ultimi giorni i mercati internazionali, complice la delicata questione mediorientale e l’incertezza sul fronte tassi di interesse, hanno dato spazio a un ritracciamento. Oggi scadrà un setup annuale, come calcolato dai nostri metodi e non neghiamo l’ipotesi che dai livelli raggiunti in questi giorni, possa ripartire fin da subito una nuova fase rialzista. Frattanto, JP Morgan è positivo su Saipem. Azioni queste fortemente penalizzate basti pensare che nell’anno 2021 avevano raggiunto un massimo in area 122,27 euro.

Le azioni ERG

Nelle ultime due settimane queste azioni sembrerebbero voler costruire una base dalla quale ripartire dopo i ribassi da inizio anno. La tenuta di 22,84 potrebbe spingere i prezzi prima verso 24,32 e poi di più ampio respiro verso area 26,38.

Il giudizio degli analisti, come risulta dal sito Martektscreener è positivo:

Accumulate con target a 29,21 euro per azione.

JP Morgan è positivo su Saipem: dove potrebbe essere diretto il titolo?

Gli analisti di Jp Morgan hanno alzato il target price delle azioni di Saipem da 3 a 3,20 euro per azione, mantenendo il rating overweight, spingendo così l’azione in rialzo ulteriormente al rialzo. Questa mossa è stata motivata dal forte portafoglio ordini dell’azienda, che nel 2023 ha raggiunto un record di 18 miliardi di euro e ha pianificato ulteriori acquisizioni di ordini per circa 50 miliardi di euro nel periodo 2024-2027.

Il ritorno all’utile nel 2023, con un guadagno di 179 milioni di euro, ha segnato un punto di svolta per Saipem, che ha invertito una perdita di 209 milioni di euro registrata nel 2022. Il CEO Alessandro Puliti ha espresso fiducia nell’ulteriore miglioramento degli obiettivi economico-finanziari dell’azienda nei prossimi anni, grazie al piano strategico e al favorevole contesto di mercato.

Gli analisti mostrano ottimismo nei confronti di Saipem, come dimostrano il rating buy come riportao dal sito Marketscreener:

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 17

Ultimo prezzo di chiusura 2,397 EUR

Prezzo obiettivo medio 2,618 EUR

Differenza / Target Medio +9,21% Le azioni da inizio anno hanno segnato il minimo a 1,247 e il massimo a 2,471. Sul time frame gironaliero. l’Alligator indicator segnala che in corso ci sia una fase direzionale rialzista e questa potrebbe far continuare il movimento nei prossimi giorni/settimane. Un punto di inversione ribassista di breve termine con chiusure settimanali inferiori ai 2,20. In un’ottica di più ampio resprio (50/60 mesi ed oltre) i prezzi potrebbero essere diretti verso la media mobile a 200 settimane che attualmente transita in area 3,87*. *Questa previsione è soltanto indicativa che potrebbe avverarsi o meno e che potrebbe cambiare al modificarai del trend in corso.

