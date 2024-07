Salita dei mercati per tutto il mese di luglio? Dove potrebbe andare ora l’oro? Focus su Illimity Bank

Da mesi molti gridano alla bolla speculativa e che alle porte ci possa essere una forte correzione. Frattanto però, i mercati come accade ciclicamente negli anni delle elezioni presidenziali americane, mostrano una eccellente forza. Ora salita dei mercati per tutto il mese di luglio?

Dove potrebbe andare ora l’oro? Lo studio dei grafici

La materia prima negli ultimi giorni si sono mosse in area 2.400 dollari, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 2.040,2 e il massimo a 2.476,5. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al rialzo e questo lascia presupporre un’imminente ulteriore accelerazione rialzista. Il supporto più importante al momento è 13,484 segnato durante la settimana del 17 giugno. Il cedimento di questo livello non vedrebbe supporti rilevanti fino alla media mobile a 200 settimane che attualmente transita in area 12,04. Al momento, l’obiettivo primo sembrerebbe posto in area 15,20, obiettivo di alcune trend line passanti dai massimi recenti.

Come riportato da alcune riviste specializzate il consenso medio è il seguente:

raccomandazione Accumulate con target a 17,01 euro.

Studio del grafico di Illimity Bank

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 5/5,10 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 4,102 e il massimo a 5,36 e, nel 2021 ha segnato un massimo a 13,20. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al rialzo e questo lascia presupporre un imminente ulteriore accelerazione rialzista. Al momento i prezzi si sono portati sopra il POC annuale passante per 4,84 e questo è un supporto rilevante.

Il cedimento di questo livello potrebbe portare i prezzi verso 4,578, minimo segnato il 14 giugno. Al rialzo, il superamento di 5,36 avrebbe come primo obiettivo grafico 5,468, da dove transita attualmente la media mobile a 400 giorni.

Salita dei mercati per tutto il mese di luglio? I livelli di breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 9 luglio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.399

Eurostoxx Future

4.939

Ftse Mib Future

34.050

S&P500

5.577.

Tutto rimane invariato e in stallo nonostante i tentativi di recupero. Infatti, la tendenza settimanale è ribassista in Europa e rialzista a Wall Street. Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista sui mercati europei? Chiusure della settimana superiori a:

Dax Future

18.695

Eurostoxx Future

5.051

Ftse Mib Future

34.700.

Cosa potrebbe far invece fermare la tendenza rialzista a Wall Street? Chiusure della settimana inferiori a:

S&P500

5.420.

