L’estate è ormai arrivata e molti italiani sognano una vacanza al mare, ma spesso il budget può rappresentare un ostacolo. Tuttavia, ci sono località in Italia dove è possibile trovare case vacanze a prezzi accessibili senza rinunciare al piacere di godersi un mare cristallino. Ecco alcune delle destinazioni più economiche per chi desidera acquistare o affittare una casa vista mare senza spendere una fortuna.

Mare cristallino e case vacanza a poco, ecco dove spendere meno: Abruzzo

L’Abruzzo offre diverse opportunità per chi cerca una casa vacanze economica. Località come Vasto e Ortona vantano splendide spiagge e prezzi degli immobili molto competitivi. Qui, è possibile trovare appartamenti con vista mare a prezzi inferiori rispetto ad altre regioni italiane. Le spiagge abruzzesi sono famose per la loro bellezza e tranquillità, ideali per famiglie e per chi cerca un po’ di relax lontano dal caos delle località più turistiche. Il costo medio di una casa in Abruzzo è di poco più di 1.300 euro al metro quadrato. La media italiana, invece, ammonta a 2.000 euro al metro quadrato circa.

Calabria

La Calabria è un’altra regione che offre mare cristallino e case vacanze a prezzi contenuti. Località come Scalea e Tropea offrono non solo spiagge incantevoli ma anche un’ampia offerta di immobili a costi accessibili. In particolare, Scalea è nota per avere alcune delle case vista mare più economiche d’Italia, con appartamenti che possono essere acquistati a prezzi molto vantaggiosi. La Calabria è perfetta per chi desidera una vacanza all’insegna della natura e del buon cibo.

Una casa qui costa davvero poco rispetto alla media: 950 euro al metro quadrato. Mare cristallino e case vacanza a poco, ecco dunque dove spendere meno. Vediamo un’altra regione in cui una casa tende a costare davvero poco.

Sicilia

Anche la Sicilia presenta diverse opportunità per chi cerca case vacanze economiche. Città come Sciacca e Mazara del Vallo offrono una combinazione unica di mare cristallino, cultura e tradizione a prezzi accessibili. In queste località, è possibile trovare appartamenti con vista mare a prezzi molto competitivi rispetto alle zone più turistiche della regione. La Sicilia, con le sue spiagge dorate e le acque limpide, rappresenta una meta ideale per chi cerca un mix di bellezza naturale e patrimonio culturale. Una casa qui costa circa 1.158 euro al metro quadrato.

Insomma, come abbiamo appena visto le case vacanza al mare non costano sempre una fortuna. L’importante, infatti, è conoscere bene il mercato immobiliare delle diverse regioni e cercare le offerte più convenienti.

