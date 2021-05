Il Mondo è pieno di posti straordinari e scenografici. Ovunque si vada la natura è in grado di regalarci spettacoli meravigliosi, ognuno con le proprie particolarità che li rende unici. Ghiacciai montuosi, mare cristallino o foreste tropicali, ognuno di questi ambienti naturali è unico nel suo genere. Ovviamente più un luogo è particolare più creerà curiosità al visitatore. Posti che non si vedono spesso, ambienti distintivi e tipici di una determinata area sono capaci di attirare l’attenzione e di conseguenza ricevere tantissime visite. È esattamente quello che sta succedendo in Perù, a pochi chilometri da Cusco, dove solo nel 2014 si è scoperta l’esistenza di una montagna unica nel suo genere e mai vista prima.

Ecco perché salire in cima a questa montagna spettacolare è un’esperienza unica ed emozionante che tutti dovrebbero fare almeno una volta nella vita

Stiamo parlando di Vinicunca, meglio conosciuta come “la montagna arcobaleno” o “la montagna dei 7 colori”. Si trova nella Cordigliera delle Ande, per la precisione sul massiccio Ausangate, nel sud-est del Perù e a 100 km circa da Cusco. Viene chiamata montagna arcobaleno per via della sua colorazione variopinta. Una volta arrivati su questa montagna si possono vedere delle striature di colori diversi (rosso, blu, giallo, marrone) che la rendono unica e inconfondibile. Questa montagna è stata scoperta solo nel 2014 grazie al discioglimento dello strato di ghiaccio perenne che la copriva. Sciolto il ghiaccio si è rivelato questo arcobaleno di colori straordinario. I colori sono dovuti a vari elementi che si sono depositati milioni di anni prima e che oggi creano questo effetto spettacolare: ferro, rame, manganese, dolomite e zolfo.

Come raggiungere la montagna arcobaleno

Salire in cima a questa montagna spettacolare è un’esperienza unica ed emozionante che tutti dovrebbero fare almeno una volta nella vita. È raggiungibile con un trekking che può durare anche qualche giorno. Appena scoperta era molto più difficile da raggiungere, ma adesso grazie alla sua popolarità ci sono dei sentieri molto più agevoli. Ora la si può raggiungere anche in una giornata. È un trekking abbastanza difficoltoso, dato che la montagna si trova a 5200 metri sul livello del mare. È necessario raggiungerla con delle guide autorizzate e attrezzate ad affrontare l’altezza elevata. Il trekking dura dalle 5 alle 8 ore totali, con 1000 metri circa di dislivello da affrontare. Ma una volta arrivati in cima tutta la fatica sarà ripagata dall’incredibile spettacolo davanti ai nostri occhi.