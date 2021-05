Quando finirà questa pandemia saranno tantissime le abitudini che ci lasceremo indietro: niente più mascherine, niente più coprifuoco, niente più paura degli assembramenti, etc. Ma c’è un’abitudine che probabilmente gli italiani non cambieranno, ed è quella di passare lunghe ore a guardare serie Tv.

Ecco perché questo giugno non possiamo perderci queste tre serie Tv sensazionali che ci terranno letteralmente inchiodati al divano.

Una nuova serie sui personaggi della Marvel è in arrivo

A partire dal 9 giugno sarà possibile visionare sulla piattaforma Disney Plus una serie dedicata ad uno dei più amati antagonisti dei film Marvel. È infatti in arrivo sui nostri schermi la serie Tv “Loki”, dedicata al famoso ed enigmatico fratello del dio Thor.

Non ci resta quindi che preparare i pop corn e accingerci a seguire le divertenti avventure di uno dei più famosi anti eroi della Marvel.

L’incidente che sconvolse l’Italia

A partire dal 21 di giugno andrà in onda una serie Tv basata su fatti storici che moltissimi italiani sicuramente ricordano. Si intitola “Alfredino – una storia italiana”, e ripercorre la storia dell’incidente di Vermicino in cui il piccolo Alfredo Rampi perse la vita.

Una storia toccante che commosse ed indignato l’Italia degli anni ’80 e che sarà ancora capace di emozionare i telespettatori di oggi.

La serie che parla di orgoglio e vuole farci riflettere

Un’altra serie che tratta di eventi realmente accaduti è “Pride”, docuserie disponibile a partire dal 25 giugno sulla piattaforma Disney Plus. Attraverso sei episodi questa produzione andrà ad esplorare la storia drammatica e coraggiosa della comunità LGBTQ+ americana.

Ogni puntata analizzerà le vicende che hanno interessato un decennio della storia degli USA. Accompagneremo così i protagonisti della comunità LGBTQ+ a partire dalle persecuzioni degli anni ’50 fino alla parziale accettazione degli anni 2000. Un titolo capace di far riflettere, soprattutto in giorni in cui si sente così spesso parlare del Ddl Zan.

Detto questo, abbiamo capito perché questo giugno non possiamo perderci queste tre serie Tv sensazionali che ci terranno letteralmente inchiodati al divano.

