Il delizioso piatto estivo per cui Antonella Clerici va letteralmente pazza e che aiuta anche a mantenersi in forma

Per una colazione, un pranzo o una cena estiva fresca e leggera, possiamo seguire il gusto di Antonella Clerici e provare questo piatto delizioso.

L’estate è la stagione perfetta per deliziarsi con piatti freschi e gustosi. Preparare pasti estivi leggeri e colorati non solo soddisfa il palato, ma offre anche numerosi benefici per la salute. Ingredienti come verdure di stagione, frutta succosa e pesce fresco sono ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti che supportano il benessere generale. Questi piatti rinfrescanti aiutano a idratarsi, a mantenere un equilibrio nutrizionale e a sfruttare i prodotti di stagione al massimo. Sperimentare con combinazioni di sapori unici e abbinamenti freschi renderà l’estate ancora più deliziosa e piacevole.

Lo adora

Se non sappiamo quali piatti estivi provare, possiamo seguire il consiglio di una nota conduttrice che tutti amiamo. Antonella Clerici ha condiviso una delle sue colazioni preferite che, durante una trasmissione televisiva, ha ammesso di amare alla follia. Si tratta di una variante gustosissima e super fresca dell’avocado toast: una fetta di pane tostato farcita con avocado, salmone e uovo in camicia. Questa combinazione è molto popolare negli Stati Uniti e viene spesso scelta come primo pasto della giornata, accompagnata da una tazza di caffè lungo.

Il piatto estivo che Antonella Clerici adora e che ci farà venire l’acquolina in bocca

La presentatrice opta per questa scelta come brunch, una colazione molto strutturata e davvero gustosa. Si tratta di un ottimo compromesso per godersi un pasto delizioso senza eccessivi sacrifici. Per preparare l’avocado toast, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

4 fette di pane casereccio;

4 fette di salmone affumicato e olio extra vergine di oliva;

1 avocado maturo;

succo di limone;

sale;

pepe;

4 uova;

aceto di vino bianco.

Il delizioso piatto estivo per una colazione o un pranzo che delizierà il tuo palato

Per prima cosa, iniziamo con la crema di avocado. Taglia l’avocado a metà, rimuovi il nocciolo e preleva la polpa mettendola in una ciotola. Aggiungi il succo di limone e schiaccia il tutto con una forchetta fino ad ottenere una crema omogenea. Passa le fette di pane in padella con un filo d’olio e falla dorare leggermente. Nel frattempo, prepara le uova in camicia portando ad ebollizione dell’acqua con l’aggiunta di aceto di vino bianco. Aggiungi delicatamente le uova e cuocile per circa quattro minuti. Una volta che tutti gli ingredienti sono pronti, assembla l’avocado toast: spalma la crema di avocado su una fetta di pane, aggiungi una fetta di salmone e un uovo in camicia. Ed ecco il delizioso piatto estivo che Antonella Clerici adora.