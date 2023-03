Saipem e Saras fanno molto meglio del settore di riferimento: quale futuro li aspetta?

Al termine della seduta del 21 marzo Saipem e Saras fanno molto meglio del settore di riferimento. Con rialzi superiori al 5%, infatti, hanno più che doppiato la performance del Ftse Italia All-Share Energy che ha guadagnato solo il 2% circa. A frenare la performance di questo indice settoriale sono stati i due peggiori titoli di giornata SNAM ed ENI che hanno guadagnato lo 0,57% e 2,11%, rispettivamente.

Cerchiamo, quindi, di capire quale potrebbe essere il futuro di due titoli azionari che nell’ultimo anno hanno avuto un comportamento agli antipodi. Saipem, infatti, è stato tra i peggiori del Ftse Mib con un ribasso di circa il 50%. Saras, invece, con un rialzo del 155% è stato tra i migliori di Piazza Affari. Se Saipem e Saras fanno molto meglio del settore di riferimento, quindi, la sorpresa è abbastanza scontata.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Saipem

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 21 marzo in rialzo del 7,57% rispetto alla seduta precedente a 1,328 €.

Era da fine dicembre 2022 che non si vedevano quattro sedute consecutive al rialzo. Un chiaro segnale rialzista che, unito alla ripresa della forza relativa rispetto al Ftse Mib, fa ben sperare per il futuro del titolo. Inoltre c’è da evidenziare un altro dato molto importante. Nelle ultime quattro sedute di borsa aperta le azioni Saipem hanno guadagnato circa il 16,5%, un risultato che non si vedeva dal novembre 2022. Infine, notiamo come il titolo sia uscito dalla zona di ipervenduto, un altro indizio rialzista.

Intanto gli indicatori sono ancora impostati al ribasso, ma probabilmente ancora per poco.

Previsioni sul titolo Saras utilizzando l’analisi grafica

Le azioni Saras (MIL:SRS) hanno chiuso la seduta del 21 marzo in rialzo del 5,40% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,484 €.

Dopo il movimento che ha portato il titolo dal marzo 2022 a febbraio 2023 a un rialzo di circa il 250%, abbiamo assistito a circa due mesi di fase laterale ribassista che non ha compromesso il futuro del titolo, ma che ha sicuramente imposto una lunga battuta di arresto.

I primi segnali di rialzo, però, stanno arrivando con lo SwingTrading Indicator che ha dato un segnale rialzista e le medie che stanno per incrociare. Altro segnale di ripresa arriva dall’indicatori di forza relativa di Mansfield. Nelle ultime sedute, infatti, le azioni Saras presentano una maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Articoli che potrebbero interessarti

Quanto guadagna chi investe in Borsa adesso?

Rialzo straordinario per IREN e Tamburi che esplodono al rialzo sul Ftse Mib