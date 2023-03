Saipem e Recordati sugli scudi: i possibili scenari secondo l’analisi grafica

In una giornata che ha visto un interessante rialzo sul Ftse Mib con sole 5 azioni che hanno chiuso in territorio negativo, abbiamo assistito al rialzo di Saipem e Recordati sugli scudi con rialzi in prossimità del 3%. A completare il terzetto che ha dominato la classifica delle migliori Blue Chip di giornata c’è Leonardo che, però, almeno per il momento non riesce a uscire da una lunga e tediosa fase laterale. Andiamo, quindi, a vedere più da vicino i possibili scenari per Saipem e Recordati sugli scudi a Piazza Affari.

Dove potrebbe condurre l’eccellente break rialzista sul titolo Recordati?

Il titolo Recordati (MIL:REC) ha chiuso la seduta del 27 marzo a quota 39,96 euro, in rialzo del 2,94% rispetto alla seduta precedente.

Questo primo trimestre del 2023 non è stato molto brillante per Recordati che ha guadagnato solo il 3% circa a fronte di un Ftse Mib che è salito di oltre il 10% Questa performance, però, è il linea con quella del settore salute che perde da inizio anno oltre il 3% zavorrato dalla performance di Diasorin.

Con la seduta del 27 marzo le quotazioni di Recordati portano a casa un rialzo come non si vedeva da oltre 2 mesi sia in termini percentuali che di volumi. Inoltre, anche le medie mobili hanno incrociato al rialzo accodandosi alla tendenza rialzista dello SwingTrading Indicator.

Si potrebbero, quindi, essere create le condizioni per una continuazione del rialzo fino ai massimi annuali in area 42 €. Solo una chiusura giornaliera inferiore ai 38 € potrebbe mettere in discussione lo scenario rialzista.

Incrocio rialzista per Saipem, ma il rialzo non è ancora scontato

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 27 marzo in rialzo del 3,62% rispetto alla seduta precedente a 1,2895 €.

Con l’incrocio rialzista in chiusura di seduta, le quotazioni di Saipem sono impostate al rialzo qualunque sia l’indicatore utilizzato. Tuttavia, c’è ancora bisogno di una conferma al rialzo viste le ultime sedute con le quotazioni che si sono mosse all’interno di un trading range abbastanza stretto.

Per una chiara ripresa della direzionalità potrebbe essere molto importante assistere a chiusure giornaliere superiori a 1,342 € oppure inferiori a 1,1395.