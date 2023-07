Sai qual è il posto più sicuro nell’aereo dove sedersi? E come pagare meno il biglietto? Quando prenoti, chiedi di metterti qui

Ci sono tante leggende metropolitane che riguardano i posti più sicuri in aereo. C’è chi dice che davanti è meglio. Altri ritengono che stare in mezzo sia il luogo più garantito in caso di incidenti. E c’è chi pensa che sedersi in fondo sia la scelta vincente per salvarsi. Al di là di quello che si possa pensare, ecco qual è il posto più sicuro dove dovremmo sederci

Avete già prenotato per la vacanza estiva o siete di quelli che aspettano l’offerta dell’ultimo momento per muoversi? E per le vostre meritate e agognate ferie vi muoverete in macchina, in treno o con l’aereo? Ovviamente, ognuno di questi mezzi comporta dei rischi, anche se, ad esempio, statisticamente, l’aereo è molto più sicuro della macchina.

Però, poniamo che uno abbia prenotato la sua vacanza in una località che dovrà raggiungere con l’aereo. Sai qual è il posto più sicuro nell’aereo dove sedersi? Perché, se è vero che gli aerei sono ormai sempre più garantiti, in caso di incidente, esistono dei posti che, per statistica, sono più sicuri di altri. Vediamo quali

Tanti usano l’aereo perché economicamente conviene se si sa come prenotare a prezzi bassi

Uno pensa che prenotare l’aereo sia una operazione semplice. In realtà, con un apposito studio, potreste ottenere prezzi migliori e più garanzia. Ad esempio, prenotare un decollo entro le 15 diminuisce il rischio di ritardi o cancellazioni.

Così come la domenica è il giorno migliore per andare online e comprarlo, meglio se tra le 5 e le 6 del mattino. Anche se poi basterebbe cercare le tariffe nascoste di Ryanair per ottenere ulteriori sconti. Insomma, con i dovuti trucchi, si possono spendere molti meno euro.

Sai qual è il posto più sicuro nell’aereo dove sedersi? Secondo le statistiche, è questo

Benissimo, una volta scelto il volo, pagandolo meno, è ora di individuare il posto dove sedersi. E non sono tutti uguali, statistiche alla mano. Per esempio, di recente, il Time si è messo a studiare la bellezza di 35 anni di incidenti aerei. Sapete cosa è emerso? Che il tasso di mortalità più basso (28%) lo hanno registrato passeggeri che si trovavano nei sedili centrali, in fondo all’aereo.

Quindi, dovreste cercare di sedervi sempre qui. Sono lontani dal carburante, posizionato nelle ali dell’aereo. Il fatto poi di scegliere il sedile dietro, ma centrale, quindi non vicino a finestrino o corridoio, è strategico. Chi è seduto accanto a voi, da una parte e l’altra, vi farà da cuscinetto. Va, però, ribadito che la sicurezza degli aerei ormai è a livelli altissimi. Diciamo che questi posti sono leggermente più sicuri di altri.