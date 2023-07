Il dolce più fresco dell’estate senza uova e senza latte, facile da preparare in 3 versioni golose

Tra i piaceri della vita c’è senza dubbio il cibo. Nutrirsi è necessario, ma anche soddisfare il palato ci fa stare bene. Tutto l’anno possiamo concludere un pasto con qualcosa di dolce. Specialmente in inverno compriamo o prepariamo a casa torte di mele, con crema o al cioccolato. In estate preferiamo qualcosa di fresco. Potremmo provare un dessert adatto alle giornate calde in alcune versioni invitanti.

Nella stagione estiva possiamo preparare alcuni primi o dei piatti unici con pochi ingredienti. Sceglieremo verdure e ortaggi di stagione, magari abbinandoli a del formaggio o ai salumi. Evitare di cuocere il cibo ci regala più tempo per stare in spiaggia o in giro nelle località di vacanza. Con il caldo si ha meno voglia di stare ai fornelli e di mangiare pietanze complicate.

Come fare il dolce più fresco dell’estate senza uova e senza latte

C’è una portata spesso presente in tavola anche in estate. Si tratta del dessert. Possiamo acquistarlo oppure prepararne uno a casa in poco tempo. Tra le varie ricette adatte al periodo c’è quella del gelo siciliano. Si tratterebbe di un dolce tradizionale fresco in cui si usano pochi ingredienti, ma senza latte e uova. Per fare il gelo di limone occorrono:

400 ml di acqua;

la buccia di 3 limoni biologici;

biologici; 150 ml di succo di limone;

150 g di zucchero semolato;

semolato; 50 g di amido di mais.

Lavare, asciugare e sbucciare con cura i limoni, evitando la parte bianca. Tagliare a pezzetti la scorza e metterla in un vasetto di vetro con l’acqua. Chiudere e mescolare di tanto in tanto. Dopo qualche ora filtrare l’acqua e versarla in un pentolino insieme al succo di limone e allo zucchero. Mescolare e mettere sul fuoco. La fiamma dev’essere bassa. Continuando a mescolare uniamo l’amido. Dopo il bollore attendiamo un minuto. Ottenuta una crema omogenea, versarla in alcune formine di silicone o di alluminio precedentemente inumidite. Lasciare intiepidire e poi conservare in frigorifero per 3 ore prima della consumazione. Togliere il gelo dalla formina e servirlo magari con della granella di pistacchio.

Altri due dessert estivi

Se abbiamo in casa un’anguria, proviamo un’altra versione del gelo. Togliamo i semi dal frutto e frulliamo la polpa. Dopo filtriamola con un colino. In un tegamino mettiamo 50 g di zucchero e 50 g di amido di mais per circa un chilo di anguria. Accendiamo il fornello e versiamo il liquido ottenuto. Mescoliamo e facciamo addensare. Procedere poi con le formine come abbiamo già visto e raffreddiamo il gelo in frigorifero.

Infine, prepariamo il dolce più fresco dell’estate senza uova e senza latte con una delle bevande più amate. In 500 ml di caffè ristretto mettiamo circa 6 g di cannella in polvere, 40 g di amido per dolci e 80 g di zucchero. Amalgamiamo gli ingredienti e poi usiamo le fruste elettriche. Passiamo al setaccio e portiamo ad ebollizione in un pentolino, continuando a mescolare. Versiamo infine il tutto in alcuni stampi o in uno grande da budino inumidito. Facciamo addensare in frigorifero per alcune ore il nostro gelo al caffè e poi serviamolo. Si può guarnire con una spolverata di cacao e con gocce di cioccolato.