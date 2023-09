Colpo Ricco, il nuovo Gratta e Vinci da 5 euro, è un affare? Sappi che ci sono tagliandi che costano uguale, ma con più probabilità di vincita

Da qualche giorno è uscito Colpo Ricco, il nuovo Gratta e Vinci da 5 euro che ti fa vincere fino a 500mila euro. Come tutte le novità, in tanti lo stanno comprando. Fanno bene? Dipende. Ci sono Gratta e Vinci da 5 euro con probabilità maggiori di vincita. Ecco quali

Probabilmente, qualche lettore di Proiezioni di Borsa avrà già acquistato Colpo Ricco? Di che si tratta? Del nuovo Gratta e Vinci da 5 euro che da pochi giorni è stato messo in vendita nei tradizionali canali.

Del resto, ogni giorno, sono milioni i giocatori che sfidano la fortuna, grattando un tagliando della lotteria istantanea. Anche le notizie di qualche fortunato vincitore, che si porta a casa, milioni di euro, fa venire voglia di comprare e grattare. Sempre, senza cadere nella ludopatia che è malattia pericolosa e sulla quale occorre vigilare sempre. Tornando al nostro tagliando appena uscito, Colpo Ricco, il nuovo Gratta e Vinci da 5 euro, è un affare rispetto a quelli che sono già in circolazione? Oppure, ce ne sono altri che a parità di prezzo offrono probabilità di vittoria superiori?

Colpo Ricco, il nuovo Gratta e Vinci da 5 euro ha queste probabilità di successo. Tienine conto

A Colpo Ricco, si gioca così. Avete davanti un tagliando che vi offre tre particolari giocate. Prima di tutto, dovrete grattare “I numeri vincenti” per stabilire quali sono i numeri da trovare nel Gratta e Vinci. Poi, dovrete grattare le tre giocate contrassegnate da “I tuoi numeri”.

Va da sé che, se trovate un numero (o più) uguali a uno di quelli vincenti, vincerete la somma riportata. Se poi, per fortuna, doveste trovare sotto i cerchi con la scritta X2, X5, X10 il simbolo corrispondente, moltiplicherete la vincita. Infine, se sotto il numero jolly, se ne trova uno che corrisponde a uno di quelli vincenti, si possono portare a casa altri 25, 50 o 100 euro.

Il biglietto con le probabilità più alte? Ecco la risposta

Veniamo alla probabilità di vincita. Ebbene, 1 biglietto ogni 7,77 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ovvero, dai 10 euro in su. Il mezzo milione, poi, lo vince 1 tagliando ogni 9.120.000 biglietti grattati. Come si vede, molto difficile.

Veniamo alla domanda iniziale. La probabilità di 1 biglietto ogni 7,77 è la migliore tra i Gratta e Vinci di 5 euro? La risposta è no. Nuovo 20X, ad esempio, ha la probabilità vincente di 1 biglietto ogni 6,82 (premi superiori ai 5 euro). Meglio ancora è Portafortuna Plus che ha la probabilità di vincita di 1 biglietto ogni 6,72 (dai 10 euro in su). Nessuno, però, supera Nuovo Battaglia Navale che ha 1 biglietto vincente ogni 6,44. Insomma, prima di comprare Colpo Ricco, ricordatevi dei Gratta e Vinci da 5 euro con probabilità migliori.