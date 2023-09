Queste operazioni col Bancomat potrebbero costarti molti soldi, anche 150 euro in un anno

Ti sei mai chiesto quanto ti costa usare il bancomat per prelevare dagli sportelli ATM? Scopri quali operazioni potrebbero farti spendere anche 150 euro in un anno e come evitarle.

Il cosiddetto bancomat è in realtà una carta di debito che ti permette di effettuare operazioni bancarie in modo semplice e veloce. Puoi usarlo per pagare i tuoi acquisti nei negozi, online o tramite app, per ricaricare il cellulare o la carta prepagata. Puoi usarla per trasferire denaro ad altri conti e, naturalmente, per prelevare contanti dagli sportelli automatici (ATM). Ma sai quanto ti costa usare il bancomat per prelevare dagli sportelli ATM? La risposta potrebbe sorprenderti!

I costi della carta di debito

La carta di debito ha dei costi che dipendono dalla banca che te la rilascia e dal tipo di operazione che effettui. In genere, la banca ti addebita una quota annuale per il rilascio e il rinnovo della carta, che può variare da pochi euro a oltre 20 euro. Inoltre, la banca può applicare delle commissioni per alcune operazioni, come il pagamento presso i POS (Point of Sale), il trasferimento di denaro o il prelievo da altre banche. Queste commissioni possono essere fisse o variabili in base all’importo dell’operazione o alla zona geografica in cui la effettui. Ad esempio, alcune banche ti fanno pagare una commissione più alta se prelevi all’estero o in sportelli diversi da quelli del tuo gruppo bancario.

Queste operazioni col Bancomat potrebbero costarti molto denaro

Se usi il bancomat per prelevare da altre banche, devi fare attenzione alle commissioni che la tua banca ti addebita. Infatti, se prelevi da uno sportello ATM di una banca diversa dalla tua, potresti pagare una commissione fissa anche di 2,5 euro ad operazione. Immaginiamo che tu faccia circa un prelievo alla settimana presso uno stesso sportello ATM per te comodo, avendo un addebito di 2,5 euro ad operazione. Non ci fai caso perché magari controlli sommariamente l’estratto conto, ma quella operazione ripetuta in un anno potrebbe costarti oltre 150 euro di commissioni! Se invece prelevassi da un ATM del tuo istituto o del gruppo a cui appartiene, potresti non pagare nessuna commissione.

Come risparmiare sui costi del bancomat

Quindi queste operazioni col Bancomat presso ATM di istituti bancari non appartenenti alla tua banca, possono essere costosi. Come può essere costoso l’uso del bancomat in altre occasioni. Per evitare di pagare troppo per usare il tuo bancomat, puoi seguire alcuni consigli pratici. Prima di tutto, confronta le offerte delle diverse banche e scegli quella che ti offre le condizioni più vantaggiose per la carta di debito. Inoltre, cerca di usare il bancomat solo per le operazioni necessarie e limita il numero dei prelievi. Se devi prelevare contanti, cerca di farlo presso gli sportelli ATM della tua banca o di una banca convenzionata.