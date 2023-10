Sagre ed eventi in Piemonte ad ottobre per una gita fuoriporta economica all’insegna del gusto

In autunno un po’ in tutta l’Italia si trovano delle feste di paese interessanti. A volte sono legate al santo patrono, in altri casi celebrano i frutti della terra. In Piemonte, ad esempio, per divertirsi e spendere poco si può partecipare a delle sagre. Eccone alcune.

In pieno autunno le ore di luce lentamente diminuiscono. Cerchiamo di ristorarci con un buon caffè, del tè caldo o della cioccolata. Anche a tavola i piatti cambiano. Insalate, paste semplici e dessert freddi lasciano il posto a primi piatti ben conditi, torte di mele e crostate.

Se vogliamo trascorrere alcuni giorni liberi in modo diverso dal solito, possiamo fare una gita nei dintorni.

Sagre ed eventi in Piemonte ad ottobre per una gita con la famiglia spendendo poco

Rilassarsi da soli o in compagnia in un posto lontano, magari in crociera è il sogno di molti. Ci possono però essere delle difficoltà economiche. Con pochi euro si può partire verso mete vicine, da raggiungere in poco tempo.

Il nostro territorio ha molte meraviglie da scoprire. Inoltre, spesso si organizzano delle interessanti sagre di prodotti locali. Scopriamone alcune in Piemonte, ad esempio.

Giaveno si trova nella provincia di Torino. Chi ama il trekking potrebbe percorrere il sentiero della vite o delle cime, delle rocce o delle acque. È famoso anche il sentiero che conduce alla Sacra di San Michele.

A Giaveno potremmo visitare molte chiese e passeggiare nel parco dove troveremo la Fontana della Venere.

A settembre c’è una festa dedicata al pane locale. Giorno 22 ottobre invece ci sarà Fungo in festa 2023, un evento dedicato appunto ai funghi. Avremo modo di conoscere questi prodotti locali e anche di comprarli. In paese saranno presenti stand dove assaggiare dei piatti con i funghi porcini a poco prezzo per poi passeggiare per scoprire le opere di artigianato. Sarebbero in programma anche eventi collaterali, come dibattiti, cooking show, mostre e spettacoli musicali.

Alla scoperta di questo fungo

Dal 7 ottobre 2023 fino al 3 dicembre 2023 nei weekend si svolgerà la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Sarà l’occasione per assaggiare, comprare l’oro bianco delle Langhe e altri prodotti tipici. In programma ci sarebbero cooking show, degustazioni di vini piemontesi e corsi di cucina con chef rinomati. I seminari saranno legati sia al tartufo che in generale al territorio Langhe Monferrato e Roero, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Molto interessante l’analisi sensoriale del tartufo. Per i bimbi c’è uno spazio a loro dedicato.

Tra gli eventi collaterali segnaliamo fino al 29 ottobre la mostra fotografica su La grande guerra. Si tratta di scatti realizzati sul set di quel film di Mario Monicelli.

Fino a 31 dicembre si potranno ammirare le opere pittoriche a tema marino di Giovanni Boffa. Ci sarà anche la possibilità di partecipare all’Alba walking tour, un giro per la cittadina piemontese con incluso un incontro con un esperto cercatore di tartufi.

Ecco scoperte alcune sagre ed eventi in Piemonte ad ottobre per una gita particolare e low cost.