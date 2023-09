Tutti vogliono andare a Dubai e New York ma quanto si spende tra volo e albergo?

Non si finisce mai di viaggiare con la mente ma anche con il corpo. Per andare alla scoperta di nuove mete i momenti perfetti saranno proprio tra Natale e Capodanno.

L’estate è ormai terminata e molti sono tornati al lavoro. Sono tanti coloro che cominciano a pensare a un viaggio per le feste di Natale e Capodanno. Sembra lontano ma, in realtà, manca meno di quanto ci potremmo aspettare. Organizzare oggi i viaggi per Capodanno e Natale ci permetterà di risparmiare denaro e di permetterci una vacanza indimenticabile. Da momento che in molti avranno solamente pochi giorni da sfruttare si consiglia di farlo al meglio. Non un vero e proprio viaggio all’avventura, in particolare per mancanza di tempo ma si potrebbe optare per città d’arte e fare il pieno di divertimento.

Tra le mete più gettonate troviamo a New York ma anche Dubai. Due mete molto diverse tra loro che ci daranno, però, la possibilità di scoprire qualcosa di favoloso. Ma quanto costa raggiungere questi luoghi proprio durante la feste? Oggi si cercherà di capire quali potrebbero essere i costi per una vacanza di cinque giorni in questi posti.

Tutti vogliono andare a Dubai e New York ma quanto si spende

La prima metà di cui tratteremo si trova negli Stati Uniti d’America, New York. Notoriamente è una città cara ma con qualche accortezza si potrá risparmiare qualche soldo. Volare a New York con un volo diretto da Milano per un viaggio dal 29 al 2 gennaio ci costerà circa 1.000 euro a testa. Stessa cifra per pernottare in cittá in una camera per due persone. Per visitare le maggiori attrazioni in città si potrá acquistare un pass per 3 o 5 giorni a meno di 400 dollari. Questo ci farà risparmiare qualcosa. Sicuramente una vacanza costosa che, tuttavia, ci regalerà emozioni indescrivibili. Per risparmiare si potrebbe optare per un ostello o per scegliere qualche giorno prima per la partenza.

Una meta molto ambita

La seconda destinazione da valutare per festeggiare il capodanno è Dubai. In quattro giorni si potrà visitare questa città mentre aggiungendo un paio di giorni si consiglia di spostarsi anche ad Abu Dhabi. Ottima meta per chi cerca di sfuggire al freddo invernale. Volare da Bergamo a Sharjah ci costerà circa 700 euro dal 30 al 3 gennaio. Da qui potremo raggiungere velocemente Dubai. Qui si potrà pernottare nella zona di Dubai Marina con circa 500 euro per quattro giorni. Anche in questo caso i costi non sono proprio economici ma si sa che le vacanze natalizie sono uno dei momenti più costosi per quanto riguarda i viaggi. Quindi anche se tutti vogliono andare a Dubai e New York abbiamo capito che si tratta di viaggi davvero costosi.

