Le macchie di calcare sono l’incubo peggiore di chiunque abbia una casa da pulire. Si insinuano dappertutto, sporcando e rovinando ogni superficie che sfiorano.

Questa situazione interessa soprattutto il bagno. Questa zona, infatti, è la più utilizzata di ogni casa.

Ecco perché è giusto pulire il bagno spesso e a fondo.

Per farlo, ci riempiamo la casa di detersivi di ogni tipo. Li abbiamo visti nelle pubblicità, hanno promesso ottimi risultati ma, talvolta, gli effetti sono scarsi e deludenti.

In questo articolo, quindi, consiglieremo un metodo molto naturale per risolvere questo problema. Ci serviranno solo 2 prodotti, che tutti abbiamo in casa. Sono ingredienti naturali ed economici, grazie ai quali potremo dire addio ai soliti mille detersivi e daremo una mano al nostro portafogli. Meglio di così! Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Le macchie di calcare, che strazio

Le incrostazioni di calcare sono le più odiate in assoluto. Sono difficili da mandare via e sono davvero fastidiose. Il problema deriva dall’acqua.

Quando ci laviamo, l’acqua che esce dai rubinetti, spesso, contiene molto calcare. Questo non si scioglie, anzi rimane lì sulle superfici, e si calcifica.

Arrivati a questo punto, sarà difficile eliminare queste macchie così ostinate. Quante volte sarà capitato di lavare il bagno senza risultati con le macchie ancora in bella vista sul rubinetto? Ecco perché, in questo articolo, consiglieremo come ottenere un metodo molto efficace. Rubinetti brillanti e liberi dalle macchie in una sola mossa e senza fatica con questi 2 semplici ingredienti che tutti abbiamo in casa.

Una soluzione efficace e veloce

Stiamo parlando del succo di limone e del bicarbonato. Basterà mischiare, in un litro d’acqua, un cucchiaio di bicarbonato e un bicchiere di succo di limone.

Mischiamo il tutto, fino ad ottenere una soluzione omogenea. Versiamola sulle zone da pulire, lasciamo agire e, dopo qualche minuto, strofiniamo con una spugnetta. Ovviamente dovremo fare attenzione a non utilizzare una spugnetta troppo ruvida, per evitare di rovinare le superfici. Ed ecco che otterremo rubinetti brillanti e liberi dalle macchie in una sola mossa e senza fatica con questi 2 semplici ingredienti che tutti abbiamo in casa.

