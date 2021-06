Molte persone travasano l’olio d’oliva in bottiglie di vetro. Che sia per comodità, per riconoscere più facilmente il prodotto o perché piace avere tutti i liquidi da cucina racchiusi in bottiglie dallo stesso stile, è un’attività che rientra tra le azioni quotidiane di una casa. Ma come pulirle quando l’olio all’interno finisce?

In pochi ci pensano ma con questo incredibile trucchetto lavare le bottiglie di olio non sarà più un problema e torneranno come nuove.

Come preparare la miscela

A volte, lavare le bottiglie di olio può risultare veramente faticoso. Il liquido oleoso non solo si deposita sulle superfici ma è anche in grado di lasciare uno sgradevole odore a causa dell’irrancidimento.

L’antico metodo della nonna che noi della Redazione di ProiezionidiBorsa andremo a svelare non sarà solo in grado di pulire le bottiglie di vetro ma risulterà efficace anche per la pulizia dei contenitori.

Dopo aver risciacquato la bottiglia con dell’acqua, sarà necessario riempirla con acqua calda e un po’ di detersivo per i piatti. Per un’azione ulteriormente sgrassante si potrà aggiungere anche dell’aceto bianco.

A questo punto bisognerà chiudere la bottiglia con il tappo o aiutarsi con la mano e iniziare a capovolgere la bottiglia. Inoltre, sarà utile scuoterla con un po’ di energia così che l’acqua insaponata possa arrivare su tutta la superficie interna. Farla riposare per circa un’ora e poi procedere al risciacquo facendo attenzione a far uscire tutto il composto per il lavaggio.

Come renderla ancora più efficace

Per rendere questo rimedio della nonna ancora più efficace si potrà aggiungere anche un altro componente alla miscela: il riso crudo.

Sembrerà strano ma questo principale ingrediente di cucina è in grado di essere usato in tanti modi che non avremmo mai immaginato. Uno di questi riguarda proprio pulire le bottiglie intrise di olio. Il riso permette di pulire recipienti in cui non è possibile accedere con le mani. Unendolo al composto di acqua, detersivo per i piatti e aceto, sarà possibile pulire le bottiglie di olio alla perfezione. Infine, si potrà svuotare la bottiglia con l’aiuto di un colino così da lasciare in ordine anche il piano di lavoro.

Ecco spiegato perché in pochi ci pensano ma con questo incredibile trucchetto lavare le bottiglie di olio non sarà più un problema e torneranno come nuove.