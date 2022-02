La rubinetteria dei sanitari ma anche della cucina, nonché il lavello e il piano cottura sono prevalentemente in acciaio inox. Questo materiale, come dice la parola stessa, è inossidabile e resistente alla corrosione, e per questo rappresenta un ottimo prodotto rispetto ad altri materiali.

Peccato, però, che qualche difetto si trova sempre. Infatti, gli aloni che restano in superficie sono alquanto fastidiosi. Basti pensare a quando puliamo il piano cottura. Più passiamo il panno e più aloni rimangono. Per non parlare delle piccole macchie color ambra che si intravedono, invece, nella rubinetteria o nel lavello. Effettivamente, le pecche dell’acciaio inox sono proprio gli aloni, problematica che non accade, invece, per i piani cottura in ceramica.

Ma un’altra pecca è la perdita della brillantezza dopo un determinato periodo. Cosa fare, dunque, per avere la rubinetteria e l’acciaio inox brillanti come specchi e farli tornare come prima? La risposta si trova nel nostro bagno. Esiste, infatti, un prodotto dalla funzione completamente diversa che, per il suo contenuto, potrebbe essere utile per lucidare l’acciaio inox ed eliminare i fastidiosi aloni.

Il talco

Il talco è un prodotto che tutti abbiamo in bagno, perché è un cosmetico per la pelle. È utile per asciugare la pelle umida dopo la doccia, nonché per lenire le irritazioni e sfregature. Un vero e proprio alleato per la salute della pelle, ma anche dell’acciaio inox.

Il talco ha un effetto sbiancante, infatti è usato soprattutto come rimedio della nonna sulle macchie di sudore, di olio e così via. Ma sono i contenuti di carbonato di magnesio e ossido di zinco ad essere preziosi nella lucidatura dell’acciaio inox.

Rubinetteria e acciaio inox brillanti come specchi e senza aloni con questo prodotto che tutti abbiamo in bagno

Basta semplicemente versare il talco sul piano cottura, sul lavello ma anche sullo sgocciolatoio e lasciare in posa per qualche minuto. Con un panno morbido e umido, leviamo il talco e il gioco è fatto. Ma vi è anche un altro prodotto da bagno, che ha lo stesso effetto del talco.

Il dentifricio è il rimedio per lucidare la rubinetteria, se risulta difficile applicare il talco. È sufficiente mettere la pasta dentifricia sopra una spugna umida e morbida, e strofinare con movimenti circolari. Si sciacqua e si asciuga con un panno morbido e asciutto.

Quest’ultimo passaggio deve essere effettuato anche sul piano cottura e sul lavello, poiché è proprio la mancata asciugatura il reale problema delle macchie e degli aloni. Dunque, dopo aver pulito con questi rimedi, è necessario asciugare. Tuttavia, talco e dentifricio saranno fenomenali insieme.

Approfondimento

Contro muffa sui muri e calcare sulla rubinetteria ma anche per sgrassare il forno questo rimedio sarebbe fenomenale e non è l’aceto