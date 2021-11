Rose perfette e sgargianti in primavera con questo infallibile segreto svelato dai migliori vivaisti e fiorai

In genere le rose fioriscono dalla tarda primavera fino alla fine dell’estate. Durante la fioritura, le rose regalano sempre uno spettacolo mozzafiato, sia per la loro bellezza che per il loro profumo inebriante.

Tuttavia, per avere delle rose sane e rigogliose, il lavoro vero e proprio comincia proprio adesso, in questi mesi. È nel periodo di riposo vegetativo, infatti, che questi splendidi fiori hanno bisogno di maggiori cure ed attenzioni. Durante l’autunno e l’inverno le principali cure da mettere in atto riguardano la protezione dal freddo e la concimazione, ma non è tutto.

In estate, abbiamo visto che molti sottovalutano un passaggio fondamentale nella cura delle rose, ossia la potatura. Questo lavoro, effettuato in maniera blanda durante i mesi più caldi, permette alle rose di non sprecare energie nello sviluppo del cinorrodo.

La potatura, tuttavia, è un’operazione che va fatta anche durante i mesi che precedono l’inverno più rigido. Quindi, passato ottobre, è proprio questo il momento giusto per effettuare questo passaggio fondamentale.

Infatti, per proteggere la pianta dal gelo, bisognerebbe accorciare leggermente i rami troppo lunghi e pieni di fiori secchi.

Una volta finito, il passo successivo è quello di irrorare la pianta con dei disinfettanti a base di ossicloruro di rame al 50%. Dopo i tagli, infatti, le piante sono molto più esposte agli attacchi di funghi e parassiti, e questi prodotti agiscono per prevenirli.

Basterà quindi diluire 100 grammi di prodotto in 10 litri d’acqua, inserirli in una pompa ed irrorarli, soprattutto in prossimità dei tagli. Dopo di che, un altro passaggio importante per riparare la pianta dal freddo è quello di creare una pacciamatura sopra le radici.

Il vero segreto dei vivaisti

Oltre alla potatura ed alla pacciamatura, le rose hanno bisogno anche di sostanze nutrienti per arrivare preparate al risveglio vegetativo.

Molto spesso, per raggiungere questo scopo ed avere risultati ottimali, molti consigliano svariati concimi e fertilizzanti, anche naturali. Tuttavia, non tutti sanno che c’è un’altra strada che si può percorrere.

Infatti, possiamo avere rose perfette e sgargianti in primavera con questo infallibile segreto svelato dai migliori vivaisti e fiorai.

Quasi nessuno conosce i benefici che possono apportare le micorrize. Questi sono dei microrganismi che si uniscono alle radici aumentandone il volume e rendendole più forti ed efficaci.

Questi funghi, di fatto, permettono alle radici di assorbire e trattenere meglio l’acqua e le sostanze nutritive.

Infatti, grazie a queste spore, non vi è solo una maggiore resistenza alla siccità, ma si possono somministrare anche quantità inferiori di concimi. Inoltre, le micorrize aiutano a migliorare la resistenza alle malattie fungine, fungendo anche da barriera e repellente.

