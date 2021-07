Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe stato così semplice moltiplicare le rose gratuitamente

L’estate è una stagione cruciale per le rose, sia per quanto riguarda la manutenzione, sia per l’eventuale riproduzione della pianta.

Abbiamo già visto che, per quanto riguarda la potatura, molti sbagliano a sottovalutare questo passaggio fondamentale nella cura delle rose in estate.

In questo articolo, invece, andremo a spiegare una tecnica geniale per riprodurre tantissime piante di rose in maniera molto semplice.

Innanzitutto, scegliamo una pianta di rose che abbia 1-2 anni di età. Con un coltellino dalla lama sterilizzata, più o meno a 15 centimetri più in basso della parte apicale, effettuiamo due incisioni superficiali sul ramo. La seconda incisione deve distare circa 1 centimetro dalla prima.

Con la punta del coltello, uniamo i due tagli ed eliminiamo la pellicina del ramo. In questo modo, abbiamo interrotto il passaggio della linfa, creando una sorta di anello di interruzione.

A questo punto, applichiamo degli ormoni radicanti sulla parte appena scorticata, aiutandoci con un pennellino.

Una tecnica geniale

Veniamo ora al momento in cui si deve un po’ sporcare le mani. Procuriamoci del terriccio universale ed inumidiamolo un po’. Prendiamone una porzione e creiamo una sorta di grossa polpetta di terra compatta e liscia, eliminando tutti i residui di acqua ed aria.

A questo punto, accostiamo la nostra palla di terra sul punto dell’incisione, avvolgendo tutta quella porzione di ramo, molto delicatamente.

Ora non ci resta che fasciare l’involucro di terra con della pellicola trasparente, fissando le due estremità con dello spago.

Tutta questa tecnica di riproduzione delle radici viene chiamata in gergo margotta.

Dopo un paio di settimane, procuriamoci una siringa ed effettuiamo sull’involucro dei piccoli forellini con l’ago, in modo da far passare l’aria. Riempiamo la siringa di acqua ed irroriamo il terriccio, fino a quando non diventerà di un marrone scuro. Questa operazione dovremo ripeterla ogni volta che il terriccio risulterà chiaro.

Dopo circa due mesi

Una volta sviluppato bene l’apparato radicale, effettuiamo un taglio netto al di sotto della margotta. A questo punto, eliminiamo, delicatamente, la pellicola trasparente ed interriamo la margotta in un nuovo vaso, inserendo torba sul fondo e terriccio universale.

Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe stato così semplice moltiplicare le rose gratuitamente. Infatti, con questa tecnica avremo in poco tempo un bel roseto colmo di bellissimi fiori.