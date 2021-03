La rosa è il fiore per eccellenza. Moltissimi quindi amano decorare il loro giardino con cespugli di rose profumate. Che fare però se c’è poco spazio o abitiamo in appartamento? Niente paura, anche in questo caso possiamo coltivare delle bellissime rose. Anzi, possiamo aiutare le nostre rose a crescere in modo particolare. Ecco come ottenere rose a stelo lungo da sogno coltivabili in vaso anche per chi vive in appartamento.

Un sogno in un vaso

Le rose sono fortunatamente abbastanza resistenti. Se ce ne prendiamo cura, quindi, possono sopravvivere anche in vaso. Prima di tutto bisogna scegliere la varietà di rosa che più ci piace. Tra quelle coltivabili in vaso spiccano ad esempio la Lupo, la Monna Lisa e la Evergold. Bisogna poi munirsi di un vaso sufficientemente grande per ospitare comodamente la rosa durante la sua crescita.

Ora non resta che trapiantare la rosa dentro il nostro vaso. Per aiutarla ad ambientarsi nel nuovo vaso possiamo utilizzare dei concimi specifici per le rose. Durante la primavera e l’estate bisogna fare attenzione al caldo. Soprattutto nei mesi più caldi sarà infatti necessario bagnare le rose anche tutti i giorni. Quali sono invece gli step necessari per ottenere delle rose a stelo lungo da sogno coltivabili in vaso anche per chi vive in appartamento?

Rose pronte per essere regalate

Le rose a stelo lungo sono perfette per essere regalate. Sono infatti ottime per creare dei bouquet e produrranno singole rose di grandi dimensioni. È però necessario seguire alcuni passaggi per far crescere delle rose a stelo lungo. La rosa è infatti un cespuglio che tende ad espandersi e far spuntare tanti fiori su steli più corti.

Quando la rosa è ancora piccola dobbiamo quindi individuare il rametto principale che vogliamo far crescere. Per ottenere uno stelo lungo e resistente dobbiamo quindi tagliare gli altri boccioli e rami che potrebbero spuntare. In questo modo la pianta crescerà in modo verticale. Se il peso è eccessivo potrebbe inoltre essere necessario sorreggere lo stelo legandolo a un bastoncino piantato nel terreno.