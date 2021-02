Sorprendiamo la nostra dolce metà con questo regalo di San Valentino

San Valentino in tempi di Covid 19 può farci rinunciare alla voglia di festeggiare. Ma il nostro consiglio è di non farsi abbattere dalle circostanze e festeggiare comunque come possiamo. Se non avremo tempo o soldi di offrire un pranzo al ristorante o un regalo costoso, potremo sorprendere la nostra dolce metà con questo regalo di San Valentino.

La flower box

Se come regalo di San Valentino non vogliamo arrenderci al classico bouquet di rose rosse possiamo optare per un’alternativa floreale di effetto. Stiamo parlando della flower box.

La flower box è un oggetto in grado di stupire per la sua particolarità. Si tratta di una scatola all’interno della quale si mette una spugna in cui poi inserire i fiori che vorremo regalare.

Una volta che avremo messo i fiori prescelti nella nostra box la chiuderemo col coperchio. Dall’esterno sembrerà una semplice ed anonima scatola, ma quando la si aprirà travolgerà il fortunato o la fortunata con la sua esplosione di colori e di profumi.

Per quanto riguarda i fiori possiamo sbizzarrirci e scegliere se optare per un effetto monocromatico oppure uno multicolore, se scegliere fiori recisi oppure fiori secchi o stabilizzati. Dato che la spugna viene inumidita se si tratta di fiori freschi, questi possono durare anche per una settimana.

Quando i fiori si saranno seccati potremmo comunque conservare la scatola.

