Segni zodiacali più lunatici e scontrosi: ecco quali sono e come vivranno marzo tra lavoro e amore

L’amore e il lavoro non sono l’unico problema per alcuni segni zodiacali molto influenzati dalla Luna e dagli influssi planetari. Il carattere di Cancro, Gemelli e Bilancia, con le dovute eccezioni, è infatti molto mutevole.

Tra i vari segni zodiacali esistono molte differenze. Alcuni tendono ad essere più tranquilli e dolci mentre altri hanno caratteri difficili e molto lunatici. Il mese di marzo sta per iniziare e per i segni più difficili dello zodiaco si prospettano tempi duri. Tra questi troviamo in pole position il Cancro, seguito dai Gemelli e dalla Bilancia. Ma quali sono le caratteristiche di questi segni lunatici? E, soprattutto, come vivranno questo nuovo mese dopo febbraio e in vista della primavera?

Segni zodiacali più lunatici e scontrosi

Il segno caratterialmente più lunatico è il Cancro. Per chi conosce almeno una di queste persone non sarà semplice riuscire ad interagirvi. Il motivo è presto spiegato, i nati sotto al segno del Cancro tendono a cambiare frequentemente opinione sulle cose e questo renderà tutto difficile.

Il mese di marzo inizierà in maniera interessante per i nati sotto al segno del Cancro. Sul lavoro le maggiori novità ci saranno a maggio, mentre adesso sarà il transito di Saturno a portare belle notizie. In amore ci saranno diverse novità sia per le coppie stabili che per quelle in crisi. In alcuni casi potrebbe essere il momento di stabilizzare la relazione. Ma in altri casi, invece, sarà l’addio l’unica soluzione.

Gemelli

Il secondo segno zodiacale difficile da decifrare è quello dei Gemelli. Un segno incostante e lunatico che tende ad essere dominato dalla Luna. Quando sul lavoro o in amore prende una decisione non è raro vedere questo segno zodiacale cambiare idea senza un vero motivo. Questo potrebbe creare confusione nelle persone che lo circondano.

Il mese di marzo non sarà semplice per i nati sotto al segno dei Gemelli. Saturno potrebbe portare conflittualità nella loro vita. Per questo si consiglia di prestare molta attenzione al denaro, sarebbe preferibile non spendere troppo. Almeno fino a primavera inoltrata una vita morigerata sarà la migliore. Attenti all’amore, perché potrebbe bussare alla porta dei Gemelli da un momento all’altro.

Bilancia

Da ultimi i nati sotto al segno della Bilancia, con il loro carattere difficile, indeciso ma romantico e positivo. Un segno zodiacale che si innamora facilmente ma che, spesso, non riesce a mantenere la parola data. Il cambio di umore è dietro l’angolo, specialmente quanto ha a che fare con situazioni scomode. A differenza di altri segni, però, la Bilancia fa fatica ad esprimere la sua contrarietà.

Il mese di marzo sarà tranquillo e ricco di sentimenti che pervaderanno l’animo di questo segno zodiacale molto romantico. Interessanti novità anche sul lavoro, che sarà sempre più soddisfacente con risultati sempre più remunerativi. Tra i segni zodiacali più lunatici e scontrosi, quindi, troviamo il Cancro ma anche la Bilancia e i Gemelli.