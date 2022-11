L’oroscopo cinese prevede un 2023 strepitosamente scintillante per 4 fortunatissimi segni zodiacali

Il mese di novembre sta per concludersi. In genere, in questo periodo dell’anno, si pensa a qualche luogo magnifico dove poter trascorrere le festività di fine anno. A pari merito, si comincia a consultare l’oroscopo dell’anno che verrà. Anche quelli che credono poco all’astrologia e a qualsiasi altra forma di magia, a fine anno, cedono alla tentazione di consultare le previsioni del proprio segno zodiacale.

D’altra parte, quest’anno più che mai, stiamo vivendo un momento storico molto difficile e tutti siamo preoccupati per il futuro. Anche se non ci si può affidare ciecamente alle stelle, a volte, qualche buona parola e un buon proposito possono risollevare il morale.

L’oroscopo 2023 comincia a pullulare in qualsiasi forma mediatica: sui giornali, in tv e su internet. Da adesso alla fine dell’anno l’informazione a riguardo sarà sempre più pressante. Per questo motivo, abbiamo scelto di consultare un altro oroscopo che ha molti seguaci anche in Occidente.

L’oroscopo cinese prevede un 2023 fortunatissimo per ben 4 segni zodiacali

Secondo il calendario cinese, il 2023 sarà l’anno del Coniglio. A questo segno appartengono coloro che sono nati negli anni 1951, 1963, 1975, 1987 e 1999. Un animale dal temperamento tranquillo e pacato, che disdegna i conflitti.

Coloro che appartengono a questo segno si contraddistinguono anche per un forte senso di responsabilità. Proprio per tali caratteristiche, il prossimo anno si rivelerà particolarmente fortunato. Infatti, anche in caso di giornate e periodi un po’ altalenanti, il Coniglio saprà sempre mantenere la calma e rimboccarsi le maniche, per riuscire a ottenere quel che gli spetta. Riuscirà così a portarsi a casa sempre esiti favorevoli e positivi.

Scopriamo quali sono gli altri 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna

L’oroscopo cinese prevede un 2023 assai interessante anche per altri 3 segni che sono affini al segno del Coniglio. Nello specifico, stiamo parlando dei segni:

della Capra (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015);

del Maiale (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019);

del Cane (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018).

Analizziamo un po’ più nello specifico i vari settori della vita.

Nel 2023 accadrà qualcosa di molto positivo. Per questo motivo è l’anno più adatto per prendere decisioni importanti, anche avventate. Tuttavia, nessuno regalerà niente a nessuno. Per portare a casa un bel risultato, occorrerà lavorare duramente. Alla fine, però, la soddisfazione sarà addirittura doppi.

Amore e salute

Nei primi mesi dell’anno, i single potranno fare incontri interessanti. Tuttavia, non bisogna farsi trasportare troppo dalle emozioni. Sul piano delle relazioni, la parola d’ordine per l’anno che verrà è: “vivere il presente” e, quindi, godersi l’attimo. Coloro che hanno un rapporto di coppia di vecchia data dovranno rafforzare il legame puntando sulla sincerità e la fiducia reciproca.

Infine, sul fronte salute, tutto procede a gonfie vele per i 4 segni prima elencati. È molto importante che questi si dedichino soprattutto al loro benessere mentale, dedicandosi ad attività all’aria aperta come il giardinaggio. La connessione con la natura, infatti, è utile a tutti per ricaricarsi di energie positive.