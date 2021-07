Le caviglie per molte donne sono un vero cruccio. Non tutte, purtroppo, hanno la fortuna di avere un collo del piede sottile e una gamba tornita che slanci la figura.

Le caviglie tozze possono essere dovute a fattori genetici o a problemi di circolazione sanguigna.

In estate questo problema, inoltre, può interessare anche chi abitualmente non ha caviglie grosse. La calura estiva, infatti, incide sul microcircolo e le caviglie spesso gonfiano.

Ci sono dei trucchi però che sono volti a minimizzare questo difetto. Vediamo quali sono.

Rivelate dagli esperti le migliori scarpe da indossare per caviglie grosse o gonfie

Sicuramente da evitare sono le scarpe con cinturino o i sandali alla schiava.

Il cinturino o i nastrini, infatti, evidenziano la zona della caviglia. Inoltre per chi ha problemi di circolazione, il cinturino comprime la caviglia creando il terribile e temuto effetto salsicciotto. Qui la Redazione di ProiezionidiBorsa illustra dei semplici rimedi per le gambe gonfie.

Sì ai sabot

Sabot, mules, ciabattine, comunque li si voglia chiamare, questi sandali che lasciano il tallone scoperto fanno al caso nostro!

Come ribadiscono gli esperti di stile, tutto ciò che devia l’attenzione dal difetto è ben accetto!

Pertanto via libera a sabot con la tomaia molto decorata o dalle fantasie vivaci. Perline, inserti, volant sono tutti ottimi decori che possono distogliere l’attenzione da una caviglia non proprio da ballerina!

Le décolleté

Per le scarpe décolleté, possiamo operare una distinzione a seconda del taglio della tomaia. Un décolleté a punta va decisamente bene ma attenzione al taglio della tomaia.

Un taglio orizzontale all’altezza dell’attaccatura delle dita dei piedi, quindi con scollatura molto aperta, potrebbe rimarcare la larghezza della caviglia. Sarebbe, quindi, meglio optare per una scollatura a “V” della tomaia.

I tacchi

La via di mezzo in questo caso aiuta! Un tacco a spillo alto mette a dura prova la circolazione delle nostre gambe, soprattutto in estate. Meglio, quindi, un tacco fra i 6 e gli 8 cm se proprio non possiamo farne a meno, evitando lo stiletto (il tacco sottile).

Le punte

Le punte devono essere tonde o acuminate ma mai quadrate. Questo si spiega perché occorre sempre evitare linee orizzontali che allargano e che si pongono in parallelo con la caviglia.

La migliori scarpe per chi ha caviglie grosse

Il modello migliore sono le “open toe”, ovvero le scarpe con tacco con la punta aperta.

Giocando anche con gli smalti, possiamo concentrare tutti gli sguardi sul piede, tenendoli ben lontani dalle caviglie.

Finalmente sono state rivelate dagli esperti le migliori scarpe da indossare per caviglie grosse o gonfie!