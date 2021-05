Già con il primo sole caldo della primavera i fastidiosissimi serpenti, molto brutti a vedersi, escono dal letargo in cerca di nuove dimore. Innanzitutto, non dobbiamo creare le condizioni per la facile permanenza.

Il giardino dovrà essere sempre pulito, eviteremo cumuli di fogliame o piccoli massi di pietra accumulati. Più il terreno è pulito e magari umido, minore sarà il rischio di trovare ospiti indesiderati.

Ci sono, però, anche dei rimedi che dobbiamo adottare. Così riusciremo ad allontanare i serpenti dal nostro giardino e a prevenirne l’arrivo con questa miscela naturale che non inquina il terreno ed evita la sgradita sorpresa. Sia chiaro che non ci sono criteri di efficacia certa e indissolubile.

Quello che proponiamo è una soluzione blanda che tiene conto anche della volontà di preservare il prato da pesticidi e sostanze tossiche. Se uniamo la pulizia a questi metodi fai-da-te, certamente rendiamo vita difficile ai serpenti. E quindi possiamo tentare e raggiungere l’obiettivo.

Cosa fare

Uno dei repellenti naturali maggiormente utilizzati possiamo prepararlo direttamente a casa. Mettiamo a macerare in olio dei chiodi di garofano e pezzi di stecca di cannella.

La miscela dovrà risultare particolarmente profumata. Aumenta così il fastidio che provano i serpenti.

Per ottenere questa intensità dell’odore, lasceremo macerare la miscela per due giorni. Appena il composto è pronto lo versiamo. Avendo cura di distribuirlo in modo uniforme lungo il bordo del nostro recinto.

Questo metodo non ha alcun effetto dannoso per il nostro terreno. Così riusciremo ad allontanare i serpenti dal nostro giardino e a prevenirne l’arrivo con questa miscela naturale che non inquina il terreno ed evita la sgradita sorpresa.

Un’altra soluzione

Già più utilizzata ma anche più invasiva è l’uso di naftalina. Va utilizzata in casi in cui già abbiamo avvistato qualche serpente perché comunque andiamo a inquinare un poco la parte interessata e l’ambiente circostante. L’uso della naftalina rientra comunque tra i criteri per così dire “dolci” per allontanare il nemico.

Con queste due soluzioni possibili e la contestuale pulizia del giardino, creeremo molto fastidio ai rettili che cercheranno di abbandonare l’area considerata.