Non è difficile evitare che vadano in fumo i sacrifici economici che si fanno pur di mettere da parte del denaro per gli anni futuri. Il risparmiatore attento può anzi riuscire ad ottenere dei profitti dalle somme di denaro che accantona nel corso dei mesi. L’errore più comune che molti clienti bancari o postali compiono consiste nell’accumulare denaro senza procurarsi margini di guadagno. I nostri consulenti suggeriscono pertanto 3 soluzioni vincenti per non perdere soldi sul conto corrente in banca o in posta e far fruttare i risparmi. E con ciò non si intende proporre investimenti che potrebbero comportare la perdita del capitale iniziale.

Quel che si intende suggerire mira anzitutto ad evitare o a ridurre ai minimi termini le perdite economiche che molti contribuenti subiscono di anno in anno. Si tratta di un lento processo che consuma le somme di denaro che i clienti lasciano per anni in giacenza sul conto o sul libretto postale. E ciò a causa dei costi di gestione degli istituti di credito e soprattutto dell’inflazione che riduce progressivamente il potere di acquisto. A tal proposito, la Redazione ha effettuato delle stime per individuare “Quanto si perde a tenere i soldi fermi sul conto corrente?”. Esistono tuttavia delle alternative valide e redditizie che si dovrebbero considerare per ottenere dei guadagni pur senza rischiare fallimenti. Analizziamo dunque 3 soluzioni vincenti per non perdere soldi sul conto corrente in banca o in posta e far fruttare i risparmi.

3 soluzioni vincenti per non perdere soldi sul conto corrente in banca o in posta e far fruttare i risparmi

Una scelta conveniente per il cliente bancario prevede l’apertura di un conto deposito che assicura rendimenti sicuri e rilevanti. Il correntista che sposta e magari vincola per 1 anno o più una parte della liquidità compie una mossa saggia. Del resto “È incredibile ma non tutti sanno quanto fruttano 50.000 euro in un anno in banca senza rischi sul conto”. Chi invece ha in deposito i risparmi presso Poste italiane farebbe bene a sottoscrivere dei buoni fruttiferi piuttosto che lasciarli sul libretto.

In particolare, risultano particolarmente vantaggiosi i buoni fruttiferi dedicati ai minori di età che garantiscono un interesse lordo fino al 2,50%. Una terza alternativa valida per spostare liquidità dal conto bancario o postale potrebbe essere quella di acquistare lingotti o monete d’oro. Non è certo la scelta ideale per il risparmiatore che desidera ottenere rendimenti a breve termine. Conviene piuttosto a chi investe a lungo termine su un metallo pregiato che ha una bassa volatilità, conserva il suo valore nel tempo. Investire del denaro per l’acquisto di oro consente di tenere al sicuro il capitale e di sottrarlo all’erosione delle spese di gestione.