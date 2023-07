Fra il 19 e il 20 luglio pendeva sui mercati azionari internazionali un setup mensile che avrebbe potuto portare quantomeno a un ritracciamento di qualche giorno. Frattanto si stavano affollando delle divergenze negative su oscillatori in ipercomprato sui time frame orari. Ancora di più i prezzi mostravano una distanza superiore alla loro media storica rispetto alle origini delle proprie medie. Alla luce degli ultimi movimenti oggi ci chiediamo: ritracciamento per qualche giorno sui mercati azionari?

Non sempre gli oscillatori funzionano

Diverse volte abbiamo spiegato su queste pagine che i prezzi andrebbero analizzati soltanto con i prezzi e non con i loro derivati. Gli oscillatori non sono altro che medie e quindi “tendono ad arrivare quasi sempre in ritardo” e a non anticipare ma a seguire gli eventi.

Per questo motivo, quando si ravvisa ipercomprato o ipervenduto, l’attenzione deve essere sempre concentrata sui prezzi, anche se si deve prendere atto che si è in presenza di un eccesso rispetto alla media storica.

Andiamo a riguadare un pattern che sembra in formazione negli ultimi giorni. Rispetto a ieri non è cambiato nulla, nonostante oggi siano stati aggiornati i massimi rispetto a ieri.

Dal punto di vista grafico, sul time frame orario sembra essersi fomato una sorta di doppio massimo. Questa figura grafica troverebbe conferme con chiusure orarie e giornaliere inferiori a:

Dax Future

16.098

Eurostoxx Future

4.364

Ftse Mib Future

28.580

S&P500

4.489/4.463.

E se poi venissero rotti al ribasso questi supporti i primi obiettivi sarebbero posti a:

Dax Future

15.700/15.560

Eurostoxx Future

4.300/4.280

Ftse Mib Future

28.200/27.960

S&P500

4.366.

Ritracciamento per qualche giorno sui mercati azionari?

Alle ore 16:41 della seduta di contrattazione del giorno 20 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.269

Eurostoxx Future

4.387

Ftse Mib Future

28.880

S&P500

4.543,88.

Oggi è scaduto un setup, e parer nostro sono ulteriromente aumentate le probabilità che sia iniziato proprio da queste ore un ritracciamento.

Ci sono ancora indicatori che esprimono buona forza relativa e la tendenza è ancora rialzista, la parola quindi passa ai prezzi!

