E pensare che Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, rifiuta l’invito con straordinaria naturalezza. Un «no grazie» che tanto fa indispettire il papà. Poco più che ventenne, Evelina, preferisce la sua strada alla (possibile) scorciatoia dello showbiz. E se il papà s’infuria e lo manifesta anche tramite i media, lei non commenta. Semplicemente pare si sia limitata a dire che non le interesserebbe il chiacchiericcio che si genera all’interno dei contenitori di vari reality. Eppure è ambiziosa e avrebbe uno stile di vita certamente non parsimonioso, se è vero come dice il padre che per le borse griffatissime chiamerebbe lui. Proprio come farebbe qualsiasi figlia.

La settimana edizione del reality vip

Famoso, è tra i concorrenti ufficiali della settima edizione del reality. E già il nome suscita curiosità. Intanto tutta l’estate è un chiacchiericcio sul cast del reality che con la conduzione di Alfonso Signorini pare godere di ottima salute in termini di ascolti. In fondo è evidente, Signorini è la persona giusta al posto giusto. Esperto com’è nel commentare, stuzzicare e solleticare simpatie e rivalità tra i concorrenti. Fatterelli che a molti possono sembrare idiozie, ma a tanti interessano perché rappresentano in TV ciò che spesso si verifica nella vita normale. Tra amici, colleghi, conviventi o fidanzati. E poi il voler sapere i fatti degli altri appartiene alla natura umana. Non fa onore, ma è una constatazione e i dati Auditel parlano chiaro.

Famoso, è tra i concorrenti ufficiali del GFV 7 da oggi in onda

Uno dei famosi da cui ci aspettiamo molto è Charlie Gnocchi, fratello di Gene. Voce riconoscibilissima dell’emittente radiofonica RTL 102.5, Charlie oltre ad essere conduttore radiofonico è anche pittore. 59 anni, ha quattro fratelli e una sorella. Una laurea in tasca in Giurisprudenza, esordisce in radio nel 1992 con Joe Violanti sulle frequenze di 105. La coppia vincente nel 1993 si trasferisce a RTL dove conduce il fortunato siparietto «Alto Gradimento». Attualmente invece è in coppia con Alessandro Greco nel weekend, sempre in radio. Ha all’attivo anche la pubblicazione di 5 libri, è pittore e papà di tre figli.

Gli altri del cast

Sulla sua personalità lo staff certamente avrà puntato molto. Esperto com’è di media e di ascolti, saprà giocare al meglio la sua parte. Una scommessa all’interno del cast dove non mancano altri nomi promettenti in termini di gang e disamine di vario tipo. Tra gli altri ci saranno Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra), Wilma Goich, Patrizia Rossetti (l’ex presentatrice di Buon Pomeriggio) e Pamela Prati.

