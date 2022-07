Ristoranti di pesce a Marina di Camerota, mangiare bene spendendo poco

È tempo di vacanze al mare e di pianificazione delle stesse. In tanti tra le varie mete appetibili sicuramente hanno scelto un bellissimo luogo del Cilento, Marina di Camerota, appartenente al comune campano di Camerota.

Facile innamorarsi di questo suggestivo piccolo borgo marinaro caratterizzato da un affascinante centro storico e da un lungomare pedonale che contorna il porto.

Tanto più, poi, considerando le meravigliose spiagge che appartengono a questo territorio, in parte attrezzate di lidi e in parte libere.

Basti pensare già solo alla meravigliosa Cala Bianca, vincitrice anche nel 2022 del riconoscimento di Bandiera Blu. Spettacolare anche la nota Baia degli Infreschi.

Altrettanto belle, però, anche le spiagge cittadine come la Calanca, Lentiscelle e San Domenico. Queste solo per citarne alcune, poiché ve ne sono ancora tante altre da scoprire e ammirare, come alcune spiagge ambientazione di antichi miti.

Ulteriore pregio di Marina di Camerota è il buon cibo e i numerosi ristoranti dove poterne godere.

Sarebbero questi i migliori

I costi di una vacanza a Marina di Camerota non sarebbero esosi, bensì piuttosto abbordabili. Un discorso applicabile anche a molti ristoranti dove risulterebbe buono il rapporto qualità prezzo. È un aspetto da valutare soprattutto quando si decide di mangiare pesce. Per facilitarci nella scelta potrà esserci utile scoprire alcuni tra i ristoranti di pesce a Marina di Camerota quotati dagli utenti di TripAdvisor e che rientrano nella classifica dei primi dieci. Gli aspetti valutati concernono qualità/prezzo, atmosfera, servizio e cucina.

Apriamo la rassegna con Brera, L’orto del mare, ristorante che si trova al centro di Marina di Camerota e ricco di recensioni entusiaste. Aperto a pranzo e a cena, offrirebbe pescato locale ma anche altre opzioni all’infuori del menù di pesce. Vi sarebbero anche scelte prive di glutine.

Oltre allo spazio interno al locale, sarebbe possibile mangiare anche all’esterno in un grazioso giardino.

Ristoranti di pesce a Marina di Camerota, mangiare bene spendendo poco

Gli utenti premiano anche Maruzzè, un piccolo ristorantino sempre centrale che si trova lungo la stretta via che conduce alla Calanca. Dotato di tavoli esterni lungo i bordi della via, offrirebbe cucina mediterranea e di pesce a pranzo e a cena.

Consigliato anche La vecchia Cascina, nella parte superiore di Marina di Camerota. Aperto a pranzo e cena nonché dopo mezzanotte, includerebbe tra le varie proposte anche la pizza. Sarebbe dotato di spazio esterno antistante al locale dove mangiare.

Altro ristorante dai giudizi positivi è Brezza di mare, collocato a pochi passi dalla Calanca in una via a ridosso degli scogli e del mare sui quali affaccia la terrazza presente. Cucina di pesce e non solo, il menù includerebbe anche la pizza e opzioni senza glutine. Pasti disponibili a pranzo, cena e dopo mezzanotte.

Concludiamo con un altro locale che ha ottenuto buone votazioni, La taverna del mozzo, situato sul lungomare e affacciato sul porto con tavoli esterni. Aperto a pranzo e cena, sarebbe possibile anche l’asporto. Il menù offrirebbe la possibilità di pasti senza glutine.

